В Британии предупреждают: Россия скоро начнёт охоту на Зеленского
Россия готовится в ближайшее время изменить статус СВО на полномасштабную войну или анти-террористическую операцию, что даст военным право охотиться за киевскими чиновниками.
Об этом на своём канале заявил недавно побывавший в России британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские сделают две вещи, которые действительно изменят ход войны. Во-первых, они официально заявят, что больше не поддерживают вступление Украины в ЕС, а выступают против этого.
Я не знаю, сообщили ли русские об этом европейцам. Возможно, они сделали это через своих послов. Но если нет, то я ожидаю, что в ближайшие несколько недель или месяцев Москва сделает какое-то заявление на этот счет», – сказал Меркурис.
«Во-вторых, русские вполне могут в ближайшее время повысить статус Специальной военной операции.
Один из вариантов – повысить статус операции до полномасштабной войны между Россией и Украиной. Или чуть-чуть не дотянуть до этого, повысив статус до антитеррористической операции в таком случае.
Это даст российским военным зеленый свет, юридическую основу для нанесения ударов не только по военным и разведывательным центрам принятия решений в Киеве, но и по политическим.
Другими словами, они могут начать охоту и в конечном счете убить Зеленского. А также, возможно, различных западных военных чиновников в Киеве, которые играют чрезвычайно активную роль в военных действиях Украины.
Я лично считаю, что эти изменения практически неизбежны. И если они произойдут, то изменят ход войны», – подытожил он.
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