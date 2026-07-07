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Россия готовится в ближайшее время изменить статус СВО на полномасштабную войну или анти-террористическую операцию, что даст военным право охотиться за киевскими чиновниками.

Об этом на своём канале заявил недавно побывавший в России британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские сделают две вещи, которые действительно изменят ход войны. Во-первых, они официально заявят, что больше не поддерживают вступление Украины в ЕС, а выступают против этого. Я не знаю, сообщили ли русские об этом европейцам. Возможно, они сделали это через своих послов. Но если нет, то я ожидаю, что в ближайшие несколько недель или месяцев Москва сделает какое-то заявление на этот счет», – сказал Меркурис.