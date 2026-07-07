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Россия, КНР, КНДР и Иран не просто так сотрудничают всё теснее, а значит, странам Североатлантического альянса нужно увеличивать и ускорить свой вклад в трансатлантическую оборонную промышленность.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы движемся в правильном направлении, но игра ещё не закончена. И чтобы выиграть игру, нам нужны все члены команды, которые должны внести свой вклад больше и быстрее. У нас нет такой роскоши, как время. Ситуация с безопасностью требует этого! Россия из своего национального бюджета почти половину ВВП вкладывает в военную машину. Военная промышленность в России работает круглосуточно, и не только военная промышленность, остальная промышленная база в России также поддерживает военную промышленность», – нагнетал Рютте.