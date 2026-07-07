«Гул машин должен перерасти в рёв» – Рютте призвал к революции в трансатлантическом оборонпроме
Россия, КНР, КНДР и Иран не просто так сотрудничают всё теснее, а значит, странам Североатлантического альянса нужно увеличивать и ускорить свой вклад в трансатлантическую оборонную промышленность.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы движемся в правильном направлении, но игра ещё не закончена. И чтобы выиграть игру, нам нужны все члены команды, которые должны внести свой вклад больше и быстрее. У нас нет такой роскоши, как время. Ситуация с безопасностью требует этого!
Россия из своего национального бюджета почти половину ВВП вкладывает в военную машину. Военная промышленность в России работает круглосуточно, и не только военная промышленность, остальная промышленная база в России также поддерживает военную промышленность», – нагнетал Рютте.
«Китай продолжает модернизировать вооружённые силы и наращивать ядерный потенциал, Северная Корея продолжает работать над ядерной программой и снабжает Россию, Иран заметно ослаб, но мы всё равно должны сохранять бдительность. Эти страны всё теснее сотрудничают. Нужно заботиться о себе. Я вас заверяю, что они действуют не из заботы о наших наилучших интересах.
И мы им противостоим. Это реальность, с которой мы имеем дело. Чтобы справиться с этим вызовом, нам нужно произвести революцию в трансатлантической оборонной промышленности. Так что гул машин должен перерасти в рёв», – с пафосом вещал натовский генсек.
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