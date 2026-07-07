«Украина научит нас воевать с Россией!» – Фон дер Ляйен

Константин Серпилин.  
07.07.2026 16:48
  (Мск) , Анкара
Просмотров: 679
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Несмотря на многочисленные обстрелы, Евросоюз открыл в Киеве «Офис оборонных инноваций» для более тесного взаимодействия с украинским ВПК.

Об этом на саммите НАТО в Анкаре заявила председатель Еврокомиссии русофобка Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на многочисленные обстрелы, Евросоюз открыл в Киеве «Офис оборонных инноваций» для более тесного...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы также хотим очень тесно сотрудничать с Украиной. Мы должны использовать феноменальную инновационную мощь, которой обладает Украина, потому что мы должны наращивать наш оборонный потенциал быстро, по разумным ценам и с умом.

И Украина доказала все это в последние годы под давлением войны.

Именно по этой причине Европейский Союз впервые открыл инновационный офис в Киеве, чтобы иметь прямой контакт с киевской промышленной базой», – сказала Урсула.

«Мы поощряем наши компании создавать совместные предприятия с украинскими компаниями.

Мы, как Европейский Союз, работаем над долгосрочным партнерством. Для того, чтобы вместе с Украиной посмотреть, как укрепить нашу передовую технологическую базу.

Мы можем многому научиться у Украины, и нам нужно многому научиться, потому что они высокоэффективны. Мы ценим инновации, но и опыт ведения боевых действий!», – добавила она.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Украина научит нас воевать с Россией!» – Фон дер Ляйен

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить