«Украина научит нас воевать с Россией!» – Фон дер Ляйен
Несмотря на многочисленные обстрелы, Евросоюз открыл в Киеве «Офис оборонных инноваций» для более тесного взаимодействия с украинским ВПК.
Об этом на саммите НАТО в Анкаре заявила председатель Еврокомиссии русофобка Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы также хотим очень тесно сотрудничать с Украиной. Мы должны использовать феноменальную инновационную мощь, которой обладает Украина, потому что мы должны наращивать наш оборонный потенциал быстро, по разумным ценам и с умом.
И Украина доказала все это в последние годы под давлением войны.
Именно по этой причине Европейский Союз впервые открыл инновационный офис в Киеве, чтобы иметь прямой контакт с киевской промышленной базой», – сказала Урсула.
«Мы поощряем наши компании создавать совместные предприятия с украинскими компаниями.
Мы, как Европейский Союз, работаем над долгосрочным партнерством. Для того, чтобы вместе с Украиной посмотреть, как укрепить нашу передовую технологическую базу.
Мы можем многому научиться у Украины, и нам нужно многому научиться, потому что они высокоэффективны. Мы ценим инновации, но и опыт ведения боевых действий!», – добавила она.
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