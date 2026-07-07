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Несмотря на многочисленные обстрелы, Евросоюз открыл в Киеве «Офис оборонных инноваций» для более тесного взаимодействия с украинским ВПК.

Об этом на саммите НАТО в Анкаре заявила председатель Еврокомиссии русофобка Урсула фон дер Ляйен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы также хотим очень тесно сотрудничать с Украиной. Мы должны использовать феноменальную инновационную мощь, которой обладает Украина, потому что мы должны наращивать наш оборонный потенциал быстро, по разумным ценам и с умом. И Украина доказала все это в последние годы под давлением войны. Именно по этой причине Европейский Союз впервые открыл инновационный офис в Киеве, чтобы иметь прямой контакт с киевской промышленной базой», – сказала Урсула.