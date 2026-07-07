Зе-нечисть хочет захоронить в Киево-Печерской Лавре останки нацистского отребья – Шухевича, Бандеры, Петлюры, «героев» ОУН-УПА и проч. К ним же планируют присоседить и нынешних «побратимов» ВСУ.

Прожект инициировал лично Зеленский. А Верховная рада и Кабмин приняли документы, определяющие механизм создания «Украинского национального пантеона».

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«Пантеон» уродов будет функционировать в составе Нацзаповедника «Киево-Печерская лавра». Того самого, что внаглую отобрал монастырь у канонической Церкви и выгнал монахов. Разработка «концепции и структуры» поручена Институту нацпамяти – уничтожителю всего русского в культуре и истории.

«О, эти подонки наорганизуют! – возмущается наш старый знакомый, русский православный киевлянин и прихожанин Лавры до ее закрытия Олег. – Представляю себе «распилы!».

Верификацией и переносом останков займется МИД. При этом планируется «взаимодействие с иностранными государствами для получения разрешений на эксгумацию и транспортировку останков». Кокаинист уверен, что Европа откликнется с готовностью. Хотя реакция Польши на возвеличивание палачей «Волынской резни» должна была настраивать на совсем иной лад. Но Зельц плевать на это хотел.

Казалось бы, на такие мерзкие планы должна была последовать жесткая реакция от священноначалия УПЦ. Однако ее нет. В патронируемых епархией изданиях лишь появляются осторожные реплики – дескать, подобные проекты «вызывают смущение и резонанс».

Зато представители епископата принимают участие во властных сборищах. К примеру, на территории Лавры в годовщину конституции, превращенной в пипифакс. Стоят с расстригами и раввинами, внимая патетике наркофюрера. И делают вид, будто не замечают изваяния анафемы Мазепы, которое власть впёрла перед Успенским собором.

А ещё некоторые высокопоставленные священнослужители (не все, конечно!) затеяли травлю известной правозащитницы и юриста Виктории Кохановской. Эта женщина давно борется за права УПЦ, ведет блоги, обличающие режим и отступников. Поддержала в судах десятки приходов УПЦ и многие спасла от захватов. Однажды с группой верующих сорвала замки со здания в Лавре, без судебного решения отобранного у Церкви. Подвергалась задержаниям и арестам. Ей постоянно угрожают. И она отвечает: «Ну и что? Если убьете меня – значит, стану мученицей».

На Викторию обиделся митрополит Одесский Агафангел. Тот самый, что раньше считался самым пророссийским архиереем, а теперь имеет репутацию едва ли не главного недруга РФ и РПЦ. Он издал указ о запрете Виктории причащаться Святых Христовых Тайн. Причиной стала критика женщины, защищающей церковное единство. Она возмущается поездками на Фанар и якшанием с ПЦУ, оскорблениями в адрес Патриарха и Матери-Церкви, любыми проявлениями предательства.