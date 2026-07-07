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Под Киевом нашли тело украинки, которая разыскивается европейскими правоохранительными органами по подозрению в подрыве в Монако днепропетровского олигарха и собственника мошеннических колл-центров Вадима Ермолаева.

Об этом, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщает антироссийское пропагандистское издание «Украинская правда», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идет об Анастасии Березовской, ее тело откопали на исходе вчерашнего дня под Киевом.

«По информации источников, её застрелили. Также собеседники сообщили, что женщина находилась за пределами Украины с 22 марта 2025 года по 1 июля 2026 года», – говорится в публикации.

Еще один собеседник сообщил, что по делу уже задержали двух подозреваемых.



«Один из них – действующий офицер Главного управления разведки, другой – бывший сотрудник правоохранительных органов», – уточняет «УП».

Напомним, что подрыв Ермолаева произошёл 9 июня. Французские СМИ сразу же сообщили, что, по данным местных силовиков, в теракте подозревается СБУ.



Ермолаев находится в тяжелом состоянии, его гражданской жене в ходе взрыва оторвало ноги. Кроме того, пострадал их 13-летней сын, но его жизнь вне опасности.

3 июля Интерпол объявил Березовскую в розыск, после чего ее застрелили, что явно выглядит как зачистка опасных свидетелей.



По данным немецкого журнала «Шпигель», Березовская жила в Германии, куда прибыла в 2022 году как беженец. Последний зарегистрированный адрес её проживания – Хофхайм-ам-Таунус. Утверждается, что она имеет опыт охотника и не исключается доступ к легальному оружию.

«Теракт был совершен при поддержке силовиков Украины в разборке за контроль над колл-центрам, но неожиданно для Киева стал «горячей картошкой», и пришлось её выбросить под соусом – это самодеятельность отдельных сотрудников, а исполнительницу пришлось просто убить, да ещё и «найти»… Европа сделает вид, что вопрос исчерпан», – считает политолог Марат Баширов.

Ранее указывалось, что Украина, совершив теракт в Монако, нарушила негласные международные договоренности.

«Очевидно, она слишком много знала. При этом факт задержания офицера разведки говорит о том, что среди силовиков идут серьёзные разборки», – пишет экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Политолог Владимир Корнилов изумляется:

«И что, Европа опять никаких вопросов к Зеленскому и его режиму киллеров иметь не будет? Сейчас самое время спросить, пока он в Анкаре будет!».

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пишет: