На французском ТВ восхищаются гуманностью Украины, которая позволяет крымчанам покинуть полуостров

Елена Острякова.  
06.07.2026 22:47
  (Мск) , Москва
Просмотров: 356
 
Дзен, НАТО, Политика, Украина, Франция


ВСУ, оказывается, не наносят удары по Крымскому мосту, потому что хочет, чтобы российские войска покинули по нему полуостров.

Об этом французский писатель Винсент Крузе заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ, оказывается, не наносят удары по Крымскому мосту, потому что хочет, чтобы российские войска...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Керченский мост очень уязвим, но украинцы поддерживают его в рабочем состоянии по стратегическим соображениям – чтобы русские могли вывести по нему свои войска. В противном случае украинцы, у которых есть все необходимое оборудование и боеприпасы, уничтожат этот мост», – сказал Крузе.

Ведущий ток-шоу подхватил тему, начатую писателем-фантазёром.

«Кажется, глава СБУ сказал: мы не занимаемся гуманитарной деятельностью, но мы позволим населению покинуть Крым, если он захотят, а также военным, а потом мы разрушим мост», – «чесал» телеведущий.

Метки:

English version :: Читать на английском На французском ТВ восхищаются гуманностью Украины, которая позволяет крымчанам покинуть полуостров

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить