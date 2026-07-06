На французском ТВ восхищаются гуманностью Украины, которая позволяет крымчанам покинуть полуостров
ВСУ, оказывается, не наносят удары по Крымскому мосту, потому что хочет, чтобы российские войска покинули по нему полуостров.
Об этом французский писатель Винсент Крузе заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Керченский мост очень уязвим, но украинцы поддерживают его в рабочем состоянии по стратегическим соображениям – чтобы русские могли вывести по нему свои войска. В противном случае украинцы, у которых есть все необходимое оборудование и боеприпасы, уничтожат этот мост», – сказал Крузе.
Ведущий ток-шоу подхватил тему, начатую писателем-фантазёром.
«Кажется, глава СБУ сказал: мы не занимаемся гуманитарной деятельностью, но мы позволим населению покинуть Крым, если он захотят, а также военным, а потом мы разрушим мост», – «чесал» телеведущий.
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