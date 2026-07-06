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ВСУ, оказывается, не наносят удары по Крымскому мосту, потому что хочет, чтобы российские войска покинули по нему полуостров.

Об этом французский писатель Винсент Крузе заявил в эфире телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Керченский мост очень уязвим, но украинцы поддерживают его в рабочем состоянии по стратегическим соображениям – чтобы русские могли вывести по нему свои войска. В противном случае украинцы, у которых есть все необходимое оборудование и боеприпасы, уничтожат этот мост», – сказал Крузе.

Ведущий ток-шоу подхватил тему, начатую писателем-фантазёром.