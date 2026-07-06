«Северные потоки – законная цель для любого украинца» – полковник ССО ВСУ призвал не обращать внимания на немецкий суд
«Северные потоки» были законной целью для любого гражданина Украины, потому что они финансировали спецоперацию ВС РФ.
Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил полковник Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, которого западная пресса называла куратором теракта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Известно, что «Газпром» напрямую финансировал три частных военных компании. Это компания «Факел», компания «Поток» и компания «Редут». То есть, такие действия «Газпрома» и такой шантаж Германии во время войны в отношении Украины дают полное право кому-либо из Украины, даже гражданскому человеку уничтожать это, даже если это гражданская инфраструктура, однако она используется в войне против Украины», – вещал он.
«Любой украинец имеет право влиять на эту инфраструктуру, чтобы она дальше не работала… Однако они (немецкие следствие и суд, – авт.) не хотят обсуждать вопросы законности цели для Украины, потому что мы понимаем, что если считать эту цель законной, то получается, что Германия посодействовала России, финансировала агрессию, заводила в Европу газ, которым в дальнейшем Россия шантажировала всю Европу», – заявил Червинский.
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