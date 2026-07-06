«Северные потоки – законная цель для любого украинца» – полковник ССО ВСУ призвал не обращать внимания на немецкий суд

Анатолий Лапин.  
06.07.2026 23:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 809
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


«Северные потоки» были законной целью для любого гражданина Украины, потому что они финансировали спецоперацию ВС РФ.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил полковник Сил спецопераций ВСУ Роман Червинский, которого западная пресса называла куратором теракта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Северные потоки» были законной целью для любого гражданина Украины, потому что они финансировали спецоперацию...

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«Известно, что «Газпром» напрямую финансировал три частных военных компании. Это компания «Факел», компания «Поток» и компания «Редут». То есть, такие действия «Газпрома» и такой шантаж Германии во время войны в отношении Украины дают полное право кому-либо из Украины, даже гражданскому человеку уничтожать это, даже если это гражданская инфраструктура, однако она используется в войне против Украины», – вещал он.

«Любой украинец имеет право влиять на эту инфраструктуру, чтобы она дальше не работала… Однако они (немецкие следствие и суд, – авт.) не хотят обсуждать вопросы законности цели для Украины, потому что мы понимаем, что если считать эту цель законной, то получается, что Германия посодействовала России, финансировала агрессию, заводила в Европу газ, которым в дальнейшем Россия шантажировала всю Европу», – заявил Червинский.

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English version :: Читать на английском «Северные потоки – законная цель для любого украинца» – полковник ССО ВСУ призвал не обращать внимания на немецкий суд

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