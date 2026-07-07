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Индии сейчас проще продавать бензин в Россию, переживающую перебои с топливом, чем в ЕС, где наложен запрет на любые продукты переработки российской нефти.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если индийский завод везет в Европу, он еще должен какие-то бумаги предъявить. Если он везет в Россию, он, естественно, никаких бумаг предъявлять не должен», – сказал Симонов.

Он напомнил, что санкционые исключения для российских компаний ввела только Великобритания. С другой стороны, 17 июня для четырех российских компаний перестала действовать приостановка санкций США, введенная на время войны с Ираном.

«Но американские санкции все равно действуют. И индийский производитель должен будет отправить документы, что это российская нефть, но не купленная у четырех подсанкционных компаний. На самом деле мы понимаем, что индийские заводы все равно берут эту нефть», – сказал Симонов.

По его словам, за последние четыре года объем российского нефтяного экспорта в Индию сначала упал с двух до миллиона баррелей, а потом вырос до 2,5 млн.