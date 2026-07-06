Немецкий политолог: Мы зажаты между Путиным и Трампом!
Европа зажата геополитическими интересами России и США.
Об этом немецкий политолог Герфрид Мюнклер заявил на публичной лекции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа находится в геополитическом сэндвиче. С одной стороны, ей угрожает и ко многому принуждает Владимир Путин. Дональд Трамп – с другой стороны. Явно неприятная ситуация, которую раньше в немецком языке назвали бы окружением. И этот термин имел печальные последствия», – сказал Мюнклер.
Он считает, что Россия и США находятся при этом в непреднамеренном взаимодействии.
«Если присмотреться, то можно сказать, что есть что-то вроде, не сказать, что преднамеренного, но функционального взаимодействия между Путиным и Трампом. Ясно, что чем больше Путин угрожает и пугает европейцев, чем больше он размахивает ядерной саблей, тем больше потенциал шантажа со стороны Дональда Трампа, который может связать все, что угодно с американским ядерным щитом над Европой. В том числе и тарифы», – сказал Мюнклер.
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