Немецкий политолог: Мы зажаты между Путиным и Трампом!

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Европа зажата геополитическими интересами России и США.

Об этом немецкий политолог Герфрид Мюнклер заявил на публичной лекции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Европа находится в геополитическом сэндвиче. С одной стороны, ей угрожает и ко многому принуждает Владимир Путин. Дональд Трамп – с другой стороны. Явно неприятная ситуация, которую раньше в немецком языке назвали бы окружением. И этот термин имел печальные последствия», – сказал Мюнклер.

Он считает, что Россия и США находятся при этом в непреднамеренном взаимодействии.