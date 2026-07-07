Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Кокаинист Зеленский пойдёт на смерти десятков тысяч украинцев в каждом городе ради удержания власти.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Гольдарб, комментируя последний обстрел Киева, прогнозирует, что это «будет повторяться с завидной частотой – не говоря уже о применении намного более опасного и разрушительного оружия».

«Кем надо быть, чтобы рассказывать, что это «переломный момент» в войне с огромной ядерной державой, при этом не имея своего ядерного оружия, имея намного меньше своих войск, намного меньше потенции для пополнения войск?! Долбо*бом? Зеленский не такой. Он очень хитрый, талантливый и умный. Не может он быть и несведущим. Он знает о том, что у него есть, чего у него нет. Он играет в игру, а игрушкой стала Украина и жизни жителей Украины. В ту же игру, в которую играют условные писториусы, которые тоже говорят о «переломном моменте», – сказал Гольдарб.