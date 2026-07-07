«Не считайте Зеленского долбо**м. Он очень хитрый, талантливый и умный»
Кокаинист Зеленский пойдёт на смерти десятков тысяч украинцев в каждом городе ради удержания власти.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гольдарб, комментируя последний обстрел Киева, прогнозирует, что это «будет повторяться с завидной частотой – не говоря уже о применении намного более опасного и разрушительного оружия».
«Кем надо быть, чтобы рассказывать, что это «переломный момент» в войне с огромной ядерной державой, при этом не имея своего ядерного оружия, имея намного меньше своих войск, намного меньше потенции для пополнения войск?!
Долбо*бом? Зеленский не такой. Он очень хитрый, талантливый и умный. Не может он быть и несведущим. Он знает о том, что у него есть, чего у него нет.
Он играет в игру, а игрушкой стала Украина и жизни жителей Украины. В ту же игру, в которую играют условные писториусы, которые тоже говорят о «переломном моменте», – сказал Гольдарб.
«Всё объяснил бельгийский министр обороны. Он сказал: «Пока храбрые украинцы продают свои жизни, у нас есть время подготовиться».
Львиную долю украинских жизней, конечно, продает этот великий командующий и его зеленые слуги. И когда понимаешь, что невозможно победить, у тебя нет даже ПВО, о каком «переломе» ты имеешь право говорить?
Ты не хочешь забирать трупы солдат из Константиновки, чтобы не показать народу Украины, сколько там людей полегло за очередную «фортэцю незламности», которую точно так же захватили по итогу.
А потом будет следующая фортеция. Снова десятки тысяч трупов солдат и офицеров. Следующая, следующая. Потому что нет снарядов, нет ракет. Но при этом «переломный момент».
Когда такое говорят – лгут намеренно. Лгут, чтобы одурачить народ, одурачить армию, и подольше оставаться на трончике», – заключил выступающий.
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