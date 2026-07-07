«Не считайте Зеленского долбо**м. Он очень хитрый, талантливый и умный»

Вадим Москаленко.  
07.07.2026 13:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 975
 
Дзен, Политика, Украина


Кокаинист Зеленский пойдёт на смерти десятков тысяч украинцев в каждом городе ради удержания власти.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-директор департамента внутреннего аудита и финансового контроля Минобороны Украины Максим Гольдарб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Кокаинист Зеленский пойдёт на смерти десятков тысяч украинцев в каждом городе ради удержания власти....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Гольдарб, комментируя последний обстрел Киева, прогнозирует, что это «будет повторяться с завидной частотой – не говоря уже о применении намного более опасного и разрушительного оружия».

«Кем надо быть, чтобы рассказывать, что это «переломный момент» в войне с огромной ядерной державой, при этом не имея своего ядерного оружия, имея намного меньше своих войск, намного меньше потенции для пополнения войск?!

Долбо*бом? Зеленский не такой. Он очень хитрый, талантливый и умный. Не может он быть и несведущим. Он знает о том, что у него есть, чего у него нет.

Он играет в игру, а игрушкой стала Украина и жизни жителей Украины. В ту же игру, в которую играют условные писториусы, которые тоже говорят о «переломном моменте», – сказал Гольдарб.

«Всё объяснил бельгийский министр обороны. Он сказал: «Пока храбрые украинцы продают свои жизни, у нас есть время подготовиться».

Львиную долю украинских жизней, конечно, продает этот великий командующий и его зеленые слуги. И когда понимаешь, что невозможно победить, у тебя нет даже ПВО, о каком «переломе» ты имеешь право говорить?

Ты не хочешь забирать трупы солдат из Константиновки, чтобы не показать народу Украины, сколько там людей полегло за очередную «фортэцю незламности», которую точно так же захватили по итогу.

А потом будет следующая фортеция. Снова десятки тысяч трупов солдат и офицеров. Следующая, следующая. Потому что нет снарядов, нет ракет. Но при этом «переломный момент».

Когда такое говорят – лгут намеренно. Лгут, чтобы одурачить народ, одурачить армию, и подольше оставаться на трончике», – заключил выступающий.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Не считайте Зеленского долбо**м. Он очень хитрый, талантливый и умный»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить