Принимать Украину в НАТО нужно было еще при Ельцине – американский дипломат
США должны были предвидеть, что «демократизация» в России пойдет не так, как им хочется, и агрессивно расширять НАТО еще в 90-е годы прошлого века.
Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойчевелли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Должен был быть «план Б». Расширение НАТО должно было происходить намного быстрее, чем оно происходило. Войны между НАТО и Россией никогда не было, и, я надеюсь, никогда не будет.
Это было нашей ошибкой. Вопрос о членстве Грузии и Украине нужно было ставить не в 2008 году, а на 10 лет раньше. Говорить: «это не ваше дело», когда Россия была слабая, действовать более принципиально», – сказал Макфол.
Он считает отказ в членстве в НАТО для Украины и Грузии главной ошибкой США.
English version :: Читать на английском Принимать Украину в НАТО нужно было еще при Ельцине – американский дипломат
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: