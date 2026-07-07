Принимать Украину в НАТО нужно было еще при Ельцине – американский дипломат

Елена Острякова.  
07.07.2026 13:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 499
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США


США должны были предвидеть, что «демократизация» в России пойдет не так, как им хочется, и агрессивно расширять НАТО еще в 90-е годы прошлого века.

Об этом бывший посол США в России Майкл Макфол заявил в интервью СМИ-иноагенту «Дойчевелли», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США должны были предвидеть, что «демократизация» в России пойдет не так, как им хочется,...

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«Должен был быть «план Б». Расширение НАТО должно было происходить намного быстрее, чем оно происходило. Войны между НАТО и Россией никогда не было, и, я надеюсь, никогда не будет.

Это было нашей ошибкой. Вопрос о членстве Грузии и Украине нужно было ставить не в 2008 году, а на 10 лет раньше. Говорить: «это не ваше дело», когда Россия была слабая, действовать более принципиально», – сказал Макфол.

Он считает отказ в членстве в НАТО для Украины и Грузии главной ошибкой США.

Метки:

English version :: Читать на английском Принимать Украину в НАТО нужно было еще при Ельцине – американский дипломат

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