От Бандеры не откажемся, будет еще эскалация с Польшей, – Кулеба

Киев не будет сдавать назад в споре с Польшей по поводу героизации бандеровщины.

Об этом в эфире «Радио Свобода» (нежелательная организация в России, признанная иноагентом, – авт.) заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появилось два очень сильных, маскулинных игрока – Зеленский и Навроцкий. И ни один из них не может себе позволить слабость, потому что он знает, что тогда другая сторона тебя зажмет. И это уже будут потери не твои, а потери твоей страны. Поэтому здесь динамика будет, к сожалению, исключительно эскалационная. Но первая причина даже не в этом – первая причина в том, что просто польская политика стала антиукраинской… А у нас это дипломатия военного времени. И у нас Польша ведет политическую войну с Украиной. И ты не можешь поступать в политической войне так же, как ты действуешь в условиях политического мира. Поэтому, когда говорят: «Ну, нужно было иначе» – нужно было иначе кому, что? То есть, если у вас в Польше есть постоянное нагнетание, а вы говорите: «Наша линия должна быть не нагнетать, а избегать», тогда где предел, что вы должны остановиться и сказать: «Я дальше не могу отступать, ты меня подпер к стенке?», – объясняет Кулеба «упоротость» украинской верхушки.

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