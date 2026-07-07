Рютте в Анкаре заявил о «непревзойдённой украинской экосистеме беспилотников»
Страны Североатлантического альянса должны учиться у Украины террористическим методам ведения дроновой войны «не из ярости, а для общей безопасности».
К этому призвал генсек НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас есть беспрецедентный кадровый резерв, беспрецедентный творческий потенциал. И многие из них представлены здесь сегодня в этой структуре. И мы становимся ещё сильнее, когда работаем с нашими партнёрами, такими как Украина, которая продолжает внедрять инновации с невероятной скоростью – и теперь может предложить непревзойдённую экосистему беспилотников.
Нам нужно больше сотрудничества с Украиной. Мы должны воспользоваться этими возможностями», – сказал Рютте.
«Сегодня мы действительно находимся в начальной точке трансатлантической революции вооружений. И я прошу вас взять на себя ведущую роль в этом процессе, чтобы наши люди были уверены, что мы всегда в состоянии защитить их и что мы можем показать России и всем остальным, что база трансатлантической оборонной промышленности мобилизуется не из-за ярости, а для нашей общей безопасности!», – вещал генсек НАТО.
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