Рютте в Анкаре заявил о «непревзойдённой украинской экосистеме беспилотников»

Страны Североатлантического альянса должны учиться у Украины террористическим методам ведения дроновой войны «не из ярости, а для общей безопасности».

К этому призвал генсек НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть беспрецедентный кадровый резерв, беспрецедентный творческий потенциал. И многие из них представлены здесь сегодня в этой структуре. И мы становимся ещё сильнее, когда работаем с нашими партнёрами, такими как Украина, которая продолжает внедрять инновации с невероятной скоростью – и теперь может предложить непревзойдённую экосистему беспилотников.

Нам нужно больше сотрудничества с Украиной. Мы должны воспользоваться этими возможностями», – сказал Рютте.