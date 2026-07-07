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По российской столице будут прилетать не сотни, а тысячи украинских дронов.

Об этом в интервью британской газете Financial Times заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Диктатор жалуется, что «большой проблемой» для Украины в борьбе за небо является «отсутствие антибаллистики»

«Мы не были готовы, у нас не было антибаллистических программ, у нас не было такого советского наследия. Оно всё перешло в Москву и не осталось в Украине. У нас не было ядерного оружия, без которого ты не в этом клубе», – в очередной раз поднял тему Зеленский.

При этом он явно в восторге от ударов по Крыму и логистике вокруг полуострова.

«Некоторое время назад мы начали Крымскую операцию. Это дипстрайк, мидлстрайк. Мы замедляли милитаризацию оккупированного Россией нашего полуострова. Военные базы, склады, ПВО, все площадки, с которых взлетают самолеты, откуда мы получаем удары ракет и логистика. Мы перекрыли логистику и взяли под контроль топливно-энергетический комплекс. Мы показали, что такое операционно контролировать небо в конкретном месте, в конкретное время», – хвалится кокаинист.

Он не скрывает, что одной из задач является давление на российские бизнес-элиты.

Диктатор мечтает, что российский лидер Владимир Путин будет вынужден переехать из столицы в Сибирь.

«Когда в Москву будет прилетать не сто дронов, а тысяча и когда он [Путин] это будет чувствовать и видеть, ему будут рекомендовать переехать куда-то за Урал. Это будет момент как новая страница по пути к окончанию войны. Чем Путин будет дальше от Москвы, тем ближе будет окончание войны и мир», – говорит Зеленский.

Кроме Москвы, он угрожает ударами и по Санкт-Петербургу, называя его наряду с Москвой важнейшим городом, где живут российские элиты.