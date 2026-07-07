Отстреливаться НПЗ смогут не скоро

Елена Острякова.  
07.07.2026 14:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 674
 
Дзен, Россия, Энергетика


Разрешение на приобретение средств вооруженной защиты для нефтеперерабатывающих заводов было выдано российскими властями слишком с большим опозданием, и теперь потребуется определенное время, прежде чем НПЗ начнут эффективно уничтожать украинские БПЛА.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Разрешение на приобретение средств вооруженной защиты для нефтеперерабатывающих заводов было выдано российскими властями слишком...

«Не так давно российские власти все-таки приняли решение, которое разрешает российским винкам (вертикально интегрированным компаниям – ред.) закупать тяжелые пулеметы и организовывать защиту своих заводов не просто с дробовиками.

Но мы же понимаем, что тяжелые пулеметы – это не гречка, не мясо, не мыло. Это особые тендеры. Их, во-первых, произвести надо. Людей надо как-то обучить.

Наши винки имеют, конечно, охранные структуры. Но одно дело – охранять объекты от простого проникновения, другое дело – бороться с дронами.

Не все обучены крупнокалиберными пулеметами сбивать летящие объекты. Конечно, на это уйдет определенное время», – сказал Симонов.

В конце мая Минобороны РФ был утвержден механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения, в том числе турелей, зенитных артиллерийских комплексов, радиолокационных средств, спецавтотранспорта, РЛС и станций РЭБ.

 

Метки: ,

English version :: Читать на английском Отстреливаться НПЗ смогут не скоро

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить