Отстреливаться НПЗ смогут не скоро

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Разрешение на приобретение средств вооруженной защиты для нефтеперерабатывающих заводов было выдано российскими властями слишком с большим опозданием, и теперь потребуется определенное время, прежде чем НПЗ начнут эффективно уничтожать украинские БПЛА.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не так давно российские власти все-таки приняли решение, которое разрешает российским винкам (вертикально интегрированным компаниям – ред.) закупать тяжелые пулеметы и организовывать защиту своих заводов не просто с дробовиками. Но мы же понимаем, что тяжелые пулеметы – это не гречка, не мясо, не мыло. Это особые тендеры. Их, во-первых, произвести надо. Людей надо как-то обучить. Наши винки имеют, конечно, охранные структуры. Но одно дело – охранять объекты от простого проникновения, другое дело – бороться с дронами. Не все обучены крупнокалиберными пулеметами сбивать летящие объекты. Конечно, на это уйдет определенное время», – сказал Симонов.

В конце мая Минобороны РФ был утвержден механизм приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения, в том числе турелей, зенитных артиллерийских комплексов, радиолокационных средств, спецавтотранспорта, РЛС и станций РЭБ.