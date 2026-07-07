Польша использовала Украину, избавившись от хлама, – офицер ВСУ

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strong> Польша под видом помощи Украине «сплавила» Киеву готовившийся к списанию неликвид, а сама обновила парк бронетехники и авиации, сэкономив на утилизации.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил офицер ВСУ запаса Анатолий Храпчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На первых годах полномасштабного вторжения, на самом деле, помощь от Польши была колоссальна, потому что большое количество танков Т-72, ​​передавали МиГи, но одновременно нужно объяснить самим же полякам, что, например, за те старые советские танки, которые они передали Украине, они получили новые, современные «Абрамсы». То есть, мы говорим о том, что Польша колоссальное обновление своих вооруженных сил сделала за счет утилизации старого советского вооружения именно на территории Украины. Еще раз подчеркну, что утилизация единицы вооружения, как правило, стоит дороже самого вооружения. Здесь надо понимать, что они наоборот обновили свои вооруженные силы за счет получения и «Абрамсов», и дешевых кредитов на закупку самолетов Ф-35 и так далее… И вдобавок, надо говорить о том, что они лишилась старья, не платя за это средства», – заявил Храпчинский.

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