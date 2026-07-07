Сможем и без США: восточный форпост НАТО европеизировался! – Рютте

Константин Серпилин.  
07.07.2026 16:59
  (Мск) , Анкара
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Евросоюз всё больше милитаризируется и заменяет США в антироссийской войне.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз всё больше милитаризируется и заменяет США в антироссийской войне. Об этом заявил генсек...

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«Наша приоритетная задача – увеличить производство на оборонно-промышленных предприятиях в Европе, Канаде и США. Мы добиваемся прогресса.

В Европе появляется все больше производственных линий, открываются заводы. Огромный рост производства боеприпасов. Но это нужно для всей оборонно-промышленной базы, потому что Россия перевела всю свою экономику на военные рельсы. А это значит, что мы должны делать то же самое в Европе, Канаде и США!

И сейчас мы наблюдаем беспрецедентную со времен окончания Холодной войны трансформацию. Европа берет на себя гораздо больше ответственности за оборону НАТО», – сказал Рютте.

«При этом США по-прежнему сохраняют сильное присутствие, как в ядерной, так и в традиционной сфере. Но НАТО трансформируется, и у США появляется сильный партнер в Европе. Таким образом, НАТО в целом становится сильнее.

Сейчас некоторые ключевые руководящие должности в НАТО занимают европейцы. Европейцы берут на себя ведущую роль в вопросах, связанных с Украиной и поддержкой Украины. Мы по-прежнему обеспечиваем важнейшие поставки из США, но оплачивают их европейские и канадские союзники.

Мы видим, что передовые сухопутные силы становятся все более европеизированными. Это то, что нам нужно!

Таким образом, сотрудничество между НАТО и ЕС ведет к беспрецедентным преобразованиям, которые нам необходимы, потому что в конечном счете они делают нас сильнее», – добавил он.

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