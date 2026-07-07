Сможем и без США: восточный форпост НАТО европеизировался! – Рютте

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Евросоюз всё больше милитаризируется и заменяет США в антироссийской войне.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме альянса в Анкаре, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наша приоритетная задача – увеличить производство на оборонно-промышленных предприятиях в Европе, Канаде и США. Мы добиваемся прогресса. В Европе появляется все больше производственных линий, открываются заводы. Огромный рост производства боеприпасов. Но это нужно для всей оборонно-промышленной базы, потому что Россия перевела всю свою экономику на военные рельсы. А это значит, что мы должны делать то же самое в Европе, Канаде и США! И сейчас мы наблюдаем беспрецедентную со времен окончания Холодной войны трансформацию. Европа берет на себя гораздо больше ответственности за оборону НАТО», – сказал Рютте.