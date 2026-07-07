Украина усердно выполняет поставленную Западом задачу по атаке российской тыловой инфраструктуры.

Об этом на саммите НАТО в Анкаре заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только вчера украинские дроны прорвались через российское ПВО и нанесли удар по НПЗ в Сибири . И это не исключение, это новая реальность. В России не существует ни одного большого НПЗ, который не получил бы удар от Украины », – сказал Зеленский.

Для этого он попросил у «партнёров» больше ракет и денег.

«Поэтому я хочу поблагодарить каждого лидера страны, каждую компанию, которая сотрудничает с Украиной в оборонном секторе: Европейский Союз, Турция, страны НАТО, а также Азербайджан, и страны Персидского залива, и наши другие друзья являются нашими сильными партнерами.

И я надеюсь, что наше сотрудничество даст нашим странам надежную защиту от угроз. И нам тут, в Европе, необходимо сделать одну вещь – это построить сильную оборону от российских баллистических ракет», – подытожил наркоман.