Зеленский отчитался на саммите НАТО: «Мы атакуем каждый НПЗ в России»

Константин Серпилин.  
07.07.2026 15:25
  (Мск) , Анкара
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Дзен, НАТО, Россия, Украина


Украина усердно выполняет поставленную Западом задачу по атаке российской тыловой инфраструктуры.

Об этом на саммите НАТО в Анкаре заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина усердно выполняет поставленную Западом задачу по атаке российской тыловой инфраструктуры. Об этом на саммите...

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«Только вчера украинские дроны прорвались через российское ПВО и нанесли удар по НПЗ в Сибири. И это не исключение, это новая реальность. В России не существует ни одного большого НПЗ, который не получил бы удар от Украины», – сказал Зеленский.

Для этого он попросил у «партнёров» больше ракет и денег.

«Поэтому я хочу поблагодарить каждого лидера страны, каждую компанию, которая сотрудничает с Украиной в оборонном секторе: Европейский Союз, Турция, страны НАТО, а также Азербайджан, и страны Персидского залива, и наши другие друзья являются нашими сильными партнерами.

И я надеюсь, что наше сотрудничество даст нашим странам надежную защиту от угроз. И нам тут, в Европе, необходимо сделать одну вещь – это построить сильную оборону от российских баллистических ракет», – подытожил наркоман.

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English version :: Читать на английском Зеленский отчитался на саммите НАТО: «Мы атакуем каждый НПЗ в России»

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