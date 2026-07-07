Русские готовятся испортить праздник НАТО в Анкаре – британский аналитик
Россия может испортить саммит НАТО в Анкаре, объявив о взятии Лимана и ещё ряда населённых пунктов, откуда выбиты ВСУ.
Об этом на своём канале заявил недавно побывавший в России британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Появилось еще несколько видеозаписей из Лимана, и все они подтверждают, что вся территория Лимана находится под контролем России.
Я подозреваю, что русские откладывают объявление о взятии Лимана до саммита НАТО в Анкаре. Они намерены испортить праздник НАТО, объявив о взятии Лимана во время саммита», – сказал Меркурис.
Он подчеркнул, что российская армия ведёт наступление и на других направлениях – в Запорожской области в окружение берётся Орехов. И в Харьковской области оборона ВСУ слабеет.
«Такова ситуация на фронте: русские продолжают изматывать Украину, они продолжают продвигаться в Донбассе, они продолжают заявлять, что война идет в их пользу.
Но, в то же время, у нас появляется все больше оснований полагать, что с российской стороны может произойти какая-то эскалация», – добавил аналитик.
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