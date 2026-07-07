Русские готовятся испортить праздник НАТО в Анкаре – британский аналитик

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Россия может испортить саммит НАТО в Анкаре, объявив о взятии Лимана и ещё ряда населённых пунктов, откуда выбиты ВСУ.

Об этом на своём канале заявил недавно побывавший в России британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появилось еще несколько видеозаписей из Лимана, и все они подтверждают, что вся территория Лимана находится под контролем России. Я подозреваю, что русские откладывают объявление о взятии Лимана до саммита НАТО в Анкаре. Они намерены испортить праздник НАТО, объявив о взятии Лимана во время саммита», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что российская армия ведёт наступление и на других направлениях – в Запорожской области в окружение берётся Орехов. И в Харьковской области оборона ВСУ слабеет.