Мерц заговорил о «духе Анкары»: Не дадим России достичь целей!

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В настоящее время НАТО является более европейской организацией, чем когда-либо, что не мешает альянсу оставаться трансатлантически ориентированным.

Об этом журналистам заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц перед вылетом в Анкару, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы хотел, чтобы вместе нам удалось пробудить дух Анкары. Послание должно исходить от этого саммита. Мы строим европейское НАТО, чтобы НАТО могло оставаться трансатлантическим. На саммите мы также будем иметь дело с войной на Украине. Анкара может стать частью этой войны. Кремлю, вероятно, постепенно станет ясно, что Россия не добьётся успеха в этой войне и не достигнет своих военных целей. Поэтому по инициативе Германии должно быть достигнуто соглашение о предоставлении Украине новых дополнительных ресурсов в 2026 и 2027 году от европейских союзников. Речь идёт о дополнительных 70 млрд €», – сказал Мерц.

«Мы также хотим попытаться укрепить единство, которого нам удалось достичь на саммите G7. Там мы, как вы знаете, вместе с президентом Трампом очень чётко потребовали, чтобы Москва прекратила эту войну. Это зависит от Москвы, и это наше общее убеждение. Всё это укрепляет НАТО, которое сегодня более европейское, чем когда-либо, но остаётся трансатлантически привязанным», – подчеркнул немецкий канцлер.

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