Ко встрече Зеленского с Трампом постараемся поджечь Москву, – Зе-депутат Рады

Анатолий Лапин.  
07.07.2026 14:08
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина


Украина пытается создать картинку «горящей России» под встречу президента США Дональда Трампа с кокаинистом Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.

Об этом в эфире видеоблога «Суперпозиция» заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Сергей Нагорняк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина пытается создать картинку «горящей России» под встречу президента США Дональда Трампа с кокаинистом...

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«ВСУ смогли дотянуться до огромного расстояния от границ Украины на один из крупнейших НПЗ Российской Федерации. И уже есть фотографии по возгоранию этого нефтеперерабатывающего завода. И я надеюсь, что у украинских вооруженных сил еще есть в рукаве несколько козырей, которые они смогут до этого саммита сделать, чтобы позиции нашего президента на этой встрече были сильнее.

Я понимаю, почему Путин пытается эти несколько суток давить на Украину – чтобы на встрече Анкаре показать Украину как слабую страну, которая не может себя защитить.

Но я надеюсь, что до этой встречи между президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом нам удастся еще дотянуться не только до НПЗ, которые находятся далеко от Москвы, но и надеюсь, что ВСУ найдут возможности сделать так, чтобы Москва пылала», – заявил Нагорняк.

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English version :: Читать на английском Ко встрече Зеленского с Трампом постараемся поджечь Москву, – Зе-депутат Рады

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