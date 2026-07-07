Облапошить Россию и армянских фермеров. Зачем Пашинян поехал в Екатеринбург

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Никол Пашинян впервые посетил Россию после состоявшихся в июне выборов.

Визит проходил на фоне новых арестов и преследований оппозиции – в Ереване идёт зачистка политического поля от сил, ориентирующихся на Москву. Их теперь фактически взяли в заложники для продавливания интересов прозападной верхушки.

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Как и предупреждал «ПолитНавигатор», не успели еще высохнуть чернила на печатях избирательных комиссий, как начались новые репрессии в отношении пророссийских деятелей и личных противников Пашиняна. Теперь главным фигурантом крупных дел оказался глава партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, которую фактически не пустили в парламент, отменив результаты выборов на нескольких участках.

Как раз к моменту визита армянского премьера все активы опального политика в концерне «Мульти Груп» были захвачены силовиками, а его соратники оказались в застенках под предлогом «борьбы с олигархией».

Однако наблюдатели расценили это как попытку оказать давление на Кремль с целью снять ограничения на поставки армянской сельхозпродукции в РФ.

Надо сразу сказать, что нынешняя поездка Пашиняна в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром-2026» состоялась именно по его инициативе – чтобы добиться встречи с премьером Мишустиным в рамках заседания глав правительств ЕАЭС, тогда как с президентом Путиным организовать личные переговоры не удалось.

Пашинян пытается успокоить аграриев и торговцев, которые терпят огромные убытки из-за отсутствия доступа к российскому рынку. Правящая верхушка хочет показать, будто все конфликтные моменты вскоре будут решены.

«Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы. И я думаю, что это в интересах дальнейшего развития Евразийского экономического союза», – сказал Пашинян в Екатеринбурге.

(Объявлять о выходе из ЕАЭС хитрый премьер-«соросёнок» не спешит, предпочитая пользоваться экономическими бонусами, одновременно декларируя путь в Евросоюз).

Ситуацию комментирует политолог и координатор движения «Антинацистский фронт Армении» Айк Айвазян:

«Это попытка выиграть время и замаскировать от внутренней общественности те катастрофические последствия, которые ждут Армению в случае продолжения сегодняшнего курса. А этот курс будет продолжен. Пашинян хочет показать, будто в отношениях с Россией не так уж все плохо. Пока Запад позволяет это делать до удобного момента, когда антироссийские процессы резко усилятся. Армения находится в глубокой долговой яме перед Западом, и власти Армении не смогут увильнуть от этого».

Успокоительные заявления Пашиняна ничего не стоят и ничего не изменят, так как точка невозврата правящей верхушкой пройдена, запущены механизмы окончательного отрыва республики от РФ. Их невозможно без серьезных потрясений остановить или обратить вспять.

И все обещания Урсулы фон дер Ляйен об безвизе и заявления о совместном с ЕС «развитии энергетики и инфраструктуры» не перевесят потерь от разрыва отношений с Россией, которые могут достигать на первом этапе 14% ВВП и 40% товарооборота.

И в данной ситуации ни в коем случае нельзя заигрывать с Ереваном и удерживать его в рамках ЕАЭС, который он хочет и настроен разрушить. Любая нерешительность, колебание или попытка задобрить вызовут лишь обратный эффект и подтолкнут ту же Астану и других к фактической поддержке Пашиняна.