Европа должна отжать НАТО у США – немецкий политолог
НАТО нужно преобразовать в европейское оборонительное сообщество лишь с эпизодическим участием США.
Об этом немецкий политолог Герфрид Мюнклер заявил на публичной лекции в Австрии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Теперь у американцев почти не осталось боевых подразделений, стоящих в Европе. Как тогда они могут командовать европейскими вооруженными силами и несколькими американскими штабами? Это нужно изменить. И, вероятно, американцы пройдут через это и согласятся, что европейцы назначают главнокомандующего», – сказал Мюнклер.
Он считает, что при этом Европа должна обзавестись собственным ядерным оружием.
«Это также означает создание собственных европейских средств ядерного сдерживания. Я прямо говорю – европейских средств сдерживания. Потому что главнокомандующий без командования ядерными средствами никто. Портфель сил должен быть расширен и пополнен по отношению к России в военном отношении. Прежде всего, по отношению к ней», – сказал Минклер.
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