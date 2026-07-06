Европа должна отжать НАТО у США – немецкий политолог

Елена Острякова.  
06.07.2026 23:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, НАТО, Политика, США


НАТО нужно преобразовать в европейское оборонительное сообщество лишь с эпизодическим участием США.

Об этом немецкий политолог Герфрид Мюнклер заявил на публичной лекции в Австрии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО нужно преобразовать в европейское оборонительное сообщество лишь с эпизодическим участием США. Об этом...

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«Теперь у американцев почти не осталось боевых подразделений, стоящих в Европе. Как тогда они могут командовать европейскими вооруженными силами и несколькими американскими штабами? Это нужно изменить. И, вероятно, американцы пройдут через это и согласятся, что европейцы назначают главнокомандующего», – сказал Мюнклер.

Он считает, что при этом Европа должна обзавестись собственным ядерным оружием.

«Это также означает создание собственных европейских средств ядерного сдерживания. Я прямо говорю – европейских средств сдерживания. Потому что главнокомандующий без командования ядерными средствами никто. Портфель сил должен быть расширен и пополнен по отношению к России в военном отношении. Прежде всего, по отношению к ней», – сказал Минклер.

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English version :: Читать на английском Европа должна отжать НАТО у США – немецкий политолог

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