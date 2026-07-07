«Разбегутся с первым прилётом «Шахеда» – укро-журналист о впечатлениях от Европы

Вадим Москаленко.  
07.07.2026 14:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Украина


Население европейских стран совершенно не готово воевать с Россией, нести потери и ловить прилёты «Искандеров».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил израильский офицер в отставке Игаль Левин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Население европейских стран совершенно не готово воевать с Россией, нести потери и ловить прилёты...

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«С Европой большой вопрос, готовы ли они. Готов Мерц выйти и сказать немцам – не мир, дружба, жвачка, или как Макрон – а давайте с Путиным договариваться. А Мерц выйдет и скажет: «вот, война, будут потери, люди погибнут, но надо воевать, убивать русских, херачить».

Может Мерц выйти и такое сказать? Я очень сомневаюсь.

Очень хотелось бы, чтобы Мерц реально вышел и сказал: «да, сейчас война, надо Россию побомбить месяцок, но будут потери, потому что полетят «Искандеры» по немецкой бригаде в Литве, потерпите, пожалуйста». Населению, имеется в виду. Эти потери нужно принять, они неизбежны, это война. Может ли Мерц такое сказать? Я не знаю», – разглагольствовал подстрекатель.

Ведущий пропагандист-соросёнок разделил скепсис еврея.

«Был я на прошлой неделе в Европе на медиаконференции, и это субъективные впечатления, но если бы даже «Шахеды» вдруг внезапно прилетели по Парижу, Берлину, Милану или Варшаве, я очень сомневаюсь, что кто-то бы взял под козырёк и начал думать о том, как противостоять России. Скорее всего, это бы всё закончилось какими-то переговорами, шоком, трепетом, массовым бегством населения. По крайней мере, так это выглядит», – посетовал грантоед.

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