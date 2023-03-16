Аксёнов дал понять: Прошел год, а бойцы в СВО по-прежнему не имеют необходимого

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ситуация с обеспечением бойцов на передовой остается сложной даже спустя год после начала СВО. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов заявил в эфире телеканала «Миллет».

На днях из Крыма на линию боевого соприкосновения отправится партия автоматных рожков и приборов ночного видения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я, со своей стороны, как коммуникатор максимально на этом направлении работаю, даже по оборудованию позиций, по установке связи, многие вопросы сегодня приходится решать за счёт внебюджетных источников».

Глава Крыма уточнил, что в процесс включены крупные банковские структуры, предприниматели, которые неравнодушны, он сам и его товарищи, которые занимаются бизнесом и оказывают непосредственно содействие в обеспечении бойцов на передовой.

«Да, действуем, идём вперёд. Позавчера передал коллегам винтовку Т-5000, как раз нашёл, у меня была такая тоже для выполнения боевых задач снайперской группы. Поэтому работаем максимально. Это все касается всех ребят, которые сегодня на передовой выполняют поставленные задачи», – подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что каждое рабочее утро начинает с рассмотрения обращений бойцов из любых подразделений.

«У меня три помощника, которые держат руку на пульсе. Они отзваниваются лично, мне приходят и докладывают по каждому без исключения обращению. Максимально стараюсь закрыть все позиции на 100%, если где-то не получается на 100, то на 90% мы удовлетворяем. Уже собираем заявку, отправим на днях рожки для автоматов, приборы ночного видения», – уточнил Аксёнов.