25.08.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Украина
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Актриса Ольга Сумская: Зеленский, продолжай давить русский язык!

Процесс дерусификации на Украине не должен сбавлять темпы, несмотря на уже достигнутые определенные успехи и приход к власти Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявила известная украинская актриса Ольга Сумская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Культуру надо насаждать. Иногда даже сознательно и очень активно. Потому что, если этого не будет, мы будем духовно опускаться значительно ниже, чем этого требует сегодняшняя ситуация.

Возможно, будут какие-то поправки, о которых говорит сегодня наш президент Владимир Александрович Зеленский, но мы всё равно надеемся, что это верный курс украинизации.

Как бы ни было сегодня, украинцы больше начали разговаривать на украинском, сегодня украинский звучит во всех кинотеатрах, иногда украинский дубляж гораздо лучше и ярче, чем европейские аналоги. Я счастлива, что могу принимать в этом участие», – сказала Сумская.

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