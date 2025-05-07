Албанский эксперт: «Россия хочет войны на Балканах», сербский эксперт: «Албанцы придумали русскую угрозу, чтобы давить сербов»

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Профессор и экс-дипломат, албанец Блерим Цанай заявил, что любой потенциальный конфликт на Балканах будет выгоден Москве.

В свою очередь сербский эксперт по вопросам безопасности Никола Вуйинович отметил, что Приштина продавливает тезис о «русском влиянии на Сербию» для оправдания нарушения прав сербов в Косово, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперты рассуждали о влиянии России на события на Балканах по просьбе информационного портала KosovoOnline.

«Известно, что Россия имеет большое политическое влияние в Сербии. Известно также, что если где-то возникнет конфликт, это будет хорошо для России. И именно поэтому эта тема используется в политических целях, и в руководстве Косово правы, если боятся этого влияния», – заявил албанский эксперт Цанай.

Блерим Цанай

Бывший дипломат считает, что визиты сербских официальных лиц в Москву несут проблему прежде всего из-за введенных против России санкций.

«Когда Россия находится под санкциями, единственной страной в Европе, которая все еще имеет с ней контакт, является Сербия. Мы должны быть осторожны в этом отношении, особенно если мы знаем, что конфликт выгоден России и она может использовать это здесь, на Балканах. Мы все должны быть осторожны. Я имею в виду албанцев и сербов, всех людей, находящихся под этим влиянием», — заявил эксперт.

Никола Вуйинович

В свою очередь сербский эксперт Никола Вуйинович обратил внимание на то, что в 2025 году так называемое «русское влияние» считается на Западе «злым влиянием». И становится оправданием всех политических шагов, которые делается в отношении сообщества, которое, находится под русским влиянием.