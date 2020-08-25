Алчность, саботаж и диверсия. Как мошенники гробили российскую авиацию

25.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Арестованные директор Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института Вячеслав Хван и экс-замгендиректора ПАО «Ил» Андрей Новожилов похитили миллионы и похоронили идеи.

Проект WarGonzo сообщил, что именно Новожилов провалил проект ИЛ-114, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Андрей Новожилов

Пресненский суд Москвы арестовал Хвана и Новожилова на срок до 11 октября, оба обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Также по делу проходит сотрудник финансовой службы МАИ Игорь Титов, которого оставили под домашним арестом.

По информации источника ТАСС, Хвана, Новожилова и Титова обвиняют в махинациях при разработке Ил-76МД-90А, на разработку которого было выделено 9 миллиардов рублей.

Для разработки самолета Объединенная авиастроительная корпорация привлекла «Ил», тот в свою очередь «Московский авиационный институт» (МАИ). При этом, на самом деле, всю работу выполняли сотрудники «Ил», и порядка 18 миллионов рублей ушли якобы сотрудникам МАИ, которые, по сути, являлись «мертвыми душами». Впоследствии эти деньги, по версии следствия, была обналичены и похищены.

«Как стало известно от источников в компании, задержанный за коррупцию бывший директор «ИЛ» Андрей Новожилов откровенно блефовал на правительственных совещаниях, объясняя провал проекта нового транспортного самолёта ИЛ-114, – написал ТГ-канал WarGonzo. – Источник близкий к руководству ОАК сообщил о Новожилове следующее: «Блестяще врал на совещаниях. В свое время уделал МИГарей, доложив на верх, что все КД на ИЛ-114 были переданы им в электронном виде. Мол, ищите у себя. В итоге оказалось, что это были сканы плохо читаемых чертежей на флешке, но на совещании все проглотили «утку».

Также WarGonzo отмечает, что именно вице-президент ОАК Алексей Рогозин – сын Дмитрия Рогозина, добился увольнения Новожилова после того, как понял, что творится в компании.

«Именно благодаря Алексею Рогозину реализовался проект самолета ИЛ-112, который взлетел как будто вопреки всему. То, что команда Новожилова «готовила» к выпуску в течение 10 лет, команде Рогозина пришлось сделать с нуля (!) за год, так как самолет был спроектирован и собран с огромными нарушениями элементарных законов физики», – сообщает ТГ-канал.