Американцы гадают, чем соблазнить Сербию для сдачи Косово

12.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

У Запада нет весомого предложения для Сербии, чтобы Белград пошел на признание независимости незаконно отторгнутого сепаратистами края Косово и Метохия.

Это в интервью для журнала Intermagazin признал советник по внешней политике бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

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«Я думаю, что, если Сербия захочет преодолеть этот барьер и признать независимость Косово, она должна получить что-то очень конкретное взамен, что-то, в чем граждане почувствуют ценность. Но я не думаю, что что-то подобное уже есть на столе переговоров», – сказал Карпентер.

«Я бы не сказал, что сделка невозможна, но она кажется мне маловероятной», – признал бывший чиновник Пентагона, отвечавший за Балканы.

По его словам, вступление Сербии в Евросоюз вряд ли можно использовать как приманку, учитывая невозможность расширения ЕС в ближайшее время.

А вот создание фонда в 10-15 миллиардов долларов для стабилизации жизни в Сербии и Косово для ЕС не является чем-то запредельным. К тому же, свою долю в фонд готовы внести и США.

Карпентер заявил, что Москва не заинтересована в сделке по Косово, поскольку Россия стремится выступать в качестве защитника сербских интересов и иметь влияние на Балканах.

По мнению американца, ситуация осложняется наступлением сезона выборов в Косово и Сербии. К тому же, после недавней поездки Рамуша Харадиная по вызову трибунала в Гааге, в Косово больше нет премьер-министра, что является серьезным препятствием для прогресса в диалоге между Белградом и Приштиной.