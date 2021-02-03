Американцы попались на грязных трусах Навального

03.02.2021, Москва, Александр Коробков

Прокатившиеся по России 31 января митинги в поддержку Алексея Навального наглядно показали, что оппозиционные журналисты от Владивостока до Калининграда действовали по четко спланированному сценарию. По сети незадолго до воскресных событий активно распространялась «методичка» о том, как вести себя в этот день представителям «четвертой власти».

Внутренняя инструкция по отработке информационного сопровождения протестов россиян была внедрена в медиа-поле страны и стала весьма популярной у значительной части либеральных журналистов. Известен и автор. Приснопамятное американское «Радио Свобода», иноагент, работающий исключительно на деньги Госдепартамента США.

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Чему учили американцы русских? Как обычно азам демократии. Например, делать акцент на задержаниях и на пришедших в костюме трусов. Не фотографировать детей. Предупреждали о том, что самая «тяжелая» акция ожидается в Петербурге. Впрочем есть у этого любопытного документа и другие «перлы». Судите сами.

Начало инструкции завораживает: «Завтра в наших регионах состоятся митинги в поддержку Алексея Навального. Вот инструкция, как мы будем работать». Первое впечатление, что Белый дом уже перенесли и поставили по соседству с колокольней Ивана Великого в Кремле. Американцы, не стыдясь, с уверенностью декларируют, что это «наши регионы» и «мы будем работать» в них. Не дипломатично. Просто по-хамски.

Поражает и стилистика подачи текста. Понятно, что в свободной стране, где слово, похожее на русское из трех букв, употребляется практически на государственном уровне, можно поиграть со смыслами. Но выражения типа «повяжут», «пришел в костюме трусов, с чашкой чая или устраивает аквадискотеку» (в Сибири это сейчас особенно актуально!) представляют образ русского человека как психически больного. Впрочем, судя по рекомендациям инструкции, американцы нас такими и видят.

В тексте буквально «разжевываются» призывы к различным действиям: «что должно быть», «важно», «пожалуйста, не надо», «если не можете», «если уж очень хочется», «просто прям сию секунду», «сфотографируйте это», «сразу сообщайте» и т.д. Крутой замес понятных слов для пионеров и пенсионеров. «Милых» детей авторы инструкции просят не фотографировать: «юридически рискованно». Но это так, для красного словца, т.к. детей на этих митингах никто и не видел. Очевидно эта фраза была предназначена для заказчиков из Госдепа США, дабы придать протесту в России запах детских памперсов. Голливуду такие сюжеты и не снились!

Апофеозом инструкции, гимном Навальному и реквиемом российской власти, звучит рекомендация о том, что идеальной картинкой станет задержание «координатора Навального, активиста или депутата» попало бы под «статью КоАП». Еще ценнее, если бы их «били в процессе». Согласно указаниям «Радио Свобода» все это нужно сфотографировать и снять на видео. Зачем?

Отработать заказ Госдепартамента США. Ну а если этих несчастных митингующих посадят по законам Российской Федерации в тюрьму или нечаянно пробьют голову такие же протестные товарищи – не жалко. Главное заявить на весь мир о том, что в России не соблюдаются права человека, и получить очередной транш на поддержку демократии и лично Алексея Навального. Личный банковский счет «берлинского блогера» в смету транша входит.