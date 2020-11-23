Американцы превращают Украину в вечного врага России

23.11.2020, Киев, Максим Карпенко

В идеале США хотели бы, чтобы между Украиной и Россией были такие же отношения, как между враждующими Индией и Пакистаном.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все время идет давление и это вполне осознанно. В их логике это же нормально, в их логике очень важно, чтобы Украина стала вечным врагом России. Грубо говоря, чтоб Россия и Украина были как Индия и Пакистан. Если такой привести пример, где время от времени договариваются, но все равно ничего не получается, слишком много точек конфликтных. Но других американцев у нас нет, нет другого мирового жандарма, нет другого внешнего управления, понимаете», – заявил Джангиров.