Американцы – украинцам: Хотите быстрых денег? Отдайте нам всё цементное производство

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Разработка литиевых месторождений американскими инвесторами, если она состоится, не принесет Украине денег быстро.

Об этом управляющий директор Deloitte в правительстве США Ричард Лонгстафф заявил на Форуме глобального развития в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня беспокоит, что фиксация людей на критически важных минералах отвлечет их от текущих возможностей. Критически важные минералы это здорово. Но если вы страна, которая пытается привлечь инвестиции после конфликта, это нужно делать сейчас. Вам нужны рабочие места сейчас, вам не нужно, чтобы кто-то получил работу через 10-15 лет, когда вы закончите технико-экономическое обоснование. Вам нужен кто-то, кто сможет приступить к работе на следующей неделе, это очень сложно в горно-добывающей промышленности», – сказал Лонгстафф.

Он предлагает Киеву не привлекать западных инвесторов к добыче лития, а позволить им приватизировать цементные заводы.