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19.03.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня
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Американист: Байден угрожает России судьбой Югославии


Антироссийское заявление президента США Джозефа Байдена не просто очередной выпад, а чёткий сигнал о том, что американцы хотят разорвать Россию, как в своё время разорвали Югославию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое Байден и почему ему вложили в уста эту вещь [обвинение Путина в том, что он убийца]? Потому что, как известно и записано в биографии Байдена, что он разговаривал с Милошевичем в 1990-х годах и сказал: «Ты чёртов военный преступник». Это написано в официальной биографии Байдена. Иными словами, этот человек говорит «негодяйским» лидерам кто они такие есть, после чего происходит что? Что произошло с Югославией?

Конечно, это всё было сказано не для того, чтобы обозначить какие-то политические приоритеты, а для того, чтобы сказать: «Мы поступим с Россией, так же как мы поступили с Югославией». Я более чем уверен, что через пару дней в серьёзных американских аналитических журналах появится именно эта интерпретация», – сказал Дробницкий.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что антироссийское заявление президента США Джозефа Байдена может спровоцировать Русскую весну на Украине.

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