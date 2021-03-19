Американист: Байден угрожает России судьбой Югославии

19.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Антироссийское заявление президента США Джозефа Байдена не просто очередной выпад, а чёткий сигнал о том, что американцы хотят разорвать Россию, как в своё время разорвали Югославию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог-американист Дмитрий Дробницкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Что такое Байден и почему ему вложили в уста эту вещь [обвинение Путина в том, что он убийца]? Потому что, как известно и записано в биографии Байдена, что он разговаривал с Милошевичем в 1990-х годах и сказал: «Ты чёртов военный преступник». Это написано в официальной биографии Байдена. Иными словами, этот человек говорит «негодяйским» лидерам кто они такие есть, после чего происходит что? Что произошло с Югославией?

Конечно, это всё было сказано не для того, чтобы обозначить какие-то политические приоритеты, а для того, чтобы сказать: «Мы поступим с Россией, так же как мы поступили с Югославией». Я более чем уверен, что через пару дней в серьёзных американских аналитических журналах появится именно эта интерпретация», – сказал Дробницкий.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что антироссийское заявление президента США Джозефа Байдена может спровоцировать Русскую весну на Украине.