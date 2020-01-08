Американские «повара» портят «балканский бульон»

08.01.2020, Москва, Елена Острякова

Уровень влияния США на Балканах находится сейчас на самом низком уровне за последние годы, несмотря на то, что американские интересы в регионе представляют сразу два авторитетных дипломата: специальный представитель Госдепартамента США по Балканам Мэттью Палмер и спецпредставитель Дональда Трампа не переговорах Сербии и Косово Ричард Гренелл.

Об этом пишет региональный сайт Balkan Insight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некоторые наблюдатели говорят, что назначение дуэта – это случай слишком большого количества поваров, портящих бульон. И потом, есть более серьезные вопросы о доверии к Вашингтону в регионе», – говорится в статье.

Также указывается, что нерешительная политика США наряду с нежеланием Евросоюза расширяться приводят к усилению на Балканах России и Китая.

«Проблема прямо сейчас заключается в том, что аппарат национальной безопасности администрации Трампа находится в лохмотьях. Таким образом, несмотря на лучшие намерения профессиональных специалистов по национальной безопасности, влияние США на Западных Балканах находится на рекордно низком уровне», – сказал Майкл Карпентер бывший заместитель помощника министра обороны по Балканам.

Палмер и Гренелл отказались комментировать ситуацию. В ноябре сербская газета «Блиц» писала, что американские дипломаты конкурируют между собой. Это отражает принцип взаимоотношений между Госдепом и администрацией президента США.