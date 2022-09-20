Американские «ястребы» проклинают Байдена за медлительность с Украиной

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Новости Украины

Белый дом саботирует поставки обещанного ленд-лиза для Украины, и лишь давлением со стороны журналистов и неравнодушных людей можно добиться прибытия новых вооружений в Киев.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил капитан первого ранга США в отставке, бывший представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я надеюсь, что оно пойдет в октябре. Но оно пойдет в октябре не благодаря администрации сегодняшней в Белом доме, а благодаря тому, что люди, как мы сидим все время это твердим, которые ходят по конгрессменам, ходят по сенаторам, пишут письма, ходят по кабинетам и говорят: «Почему мы не даем?», давят на них, чтобы они давили на Белый дом. Уже было письмо написано двадцатью очень уважаемыми людьми, в основном все демократы, что Байден должен давать это. Шесть сенаторов, четыре из них республиканцы, вообще запросили у Госдепа и Пентагона, чтобы в обход Белого дома начали давать ленд-лиз. Ну, пока что ничего не происходит. Может быть, чем больше мы будем на них давить, то они скорее дадут. Это не значит, что они хотят. Уже явно стало. Это нужно быть полным идиотом, не понимая, что Белый дом не хочет давать ленд-лиз. И только давлением, может быть, они что-то и сделают. Если это случится в октябре или ноябре, или в январе – это не потому что Белый дом захотел этого, это потому что мы давим», – заявил Табах.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обращал внимание, что обещанный Украине ленд-лиз – по сути, долговая яма для Киева, выгоду от которой получат военные корпорации США.

«Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и в период Второй мировой. Вдумайтесь: СССР получал вооружение от США по ленд-лизу. Об этом говорили как о помощи союзников… Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т.п. Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты! Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины», – предостерегал Володин.