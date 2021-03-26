Американский десант без труда захватит Чукотку, а российский – канадские острова

26.03.2021, Москва, Кравцов

Американские ВМС могут отправится в демонстративный военный поход через Северный морской путь, не уведомляя Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в «Независимом военном обозрении» пишет российский военный эксперт Александр Храмчихин.

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«Что касается возможных военных конфликтов в Арктике, то группировка ВС США на Аляске может без труда захватить Чукотку, где никаких российских войск нет. При этом ВМС США смогут блокировать переброску туда российских контингентов с Камчатки и из района Владивостока. Как ни странно, России проще будет отправить на Чукотку силы ВДВ из европейской части страны.

Российские воздушные десантники с тем же успехом могут оказаться на островах Канадского Арктического архипелага, которые тоже не защищены. Но все эти десанты бессмысленны. Американцы на Чукотке, а россияне на севере Канады оказались бы в тупике без возможности наступления на юг и с острейшей проблемой снабжения. Впрочем, если на Чукотке появится обещанная дивизия береговой обороны, этот сценарий совсем утратит смысл», – считает Храмчихин.

По его словам, куда реальнее заход в российские арктические моря американских атомных подлодок, которые из этих акваторий теоретически могут наносить удары с помощью КРМБ «Томагавк» по военным и экономическим объектам Урала, Сибири и Дальнего Востока, если дело дойдет до полномасштабной войны между Россией и США.

Также автор не исключает в мирное время конфликт «за свободу судоходства».

«Американские боевые корабли уже не раз отправлялись в демонстративные походы через Южно-Китайское море, которое Пекин считает своими водами. До прямого столкновения с кораблями ВМС НОАК дело не дошло, но исключать его нельзя. Сходным образом ничто не мешает американцам отправить один или несколько боевых кораблей для сквозного прохода по СМП без официального уведомления российской стороны.

Будет ли Москва такой же сдержанной, как Пекин? Или потребует выполнения российского законодательства, а при отказе пойдет на любые меры вплоть до силовых? Не исключено, что Вашингтон позволит нам узнать об этом, причем весьма скоро. Ему очень хочется доказать всему миру, что Америке можно то, чего нельзя другим», – резюмирует автор.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Арктике нарастает конфликтный потенциал.