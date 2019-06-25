Американский дипломат: США не стесняются комментировать кадровые назначения на Украине

25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Временный поверенный в делах США Уильям Тейлор не в курсе относительно беспокойства спецпредставителя США Курта Волкера назначением экс-юриста Игоря Коломойского Андрея Богдана главой офиса президента Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

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“Мы с Куртом Волкером регулярно общаемся, и мы стараемся помогать друг другу в нашей деятельности. Мне не известны его комментарии и мнения по конкретному поводу (назначение Андрея Богдана главой АП – ред.), но в целом хочу сказать, что мы не хотим быть вовлечены в процессе принятия решений относительно назначений людей на должности”, – сказал дипломат.

В то же время, по словам Тейлора, как правило, США не стесняются комментировать и высказывать свое мнение относительно направлений, ценностей людей, которые Штаты хотели бы видеть у людей, назначенных на те или иные должности.

“Поэтому верность курса демократического управления, движения Украины в Европу, верность курса отстаивания украинской территориальной целостности в суверенитета – эти ценности важны для нас и я думаю они важны для украинской власти. Поэтому мы обычно поощряем назначения людей, которые разделяют эти ценности”, – отметил он.