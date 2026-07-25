Украина якобы получила отличную возможность вернуть Крым под свой контроль.

Об этом в беседе с британским таблоидом The Sun заявил экс-командущий войсками США в Европе, отпетый русофоб генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Чтобы освободить Крым и вернуть его под контроль Украины, необходимо изолировать полуостров. Это и делается путем уничтожения мостов, судов, доставлявших топливо, и паромов, дополнявших мостовую переправу, а также путем нарушения логистики на материке — на участке от Азова до северной части Крымского полуострова. Любые российские военные колонны там подвергаются мощным ударам. Это и есть изоляция.

А чтобы сделать удержание полуострова невозможным, уничтожаются аэродромы и все объекты на территории Крыма: военно-морские базы, аэродромы, средства ПВО, радары и логистические узлы. Цель — лишить Россию возможности использовать Крым как военный плацдарм, командный пункт или логистический центр для поддержки операций в южной части Украины. Ситуация для Украины развивается в правильном направлении», – сказал генерал.