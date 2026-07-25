Американский генерал: Украина готовится к захвату Крыма
Украина якобы получила отличную возможность вернуть Крым под свой контроль.
Об этом в беседе с британским таблоидом The Sun заявил экс-командущий войсками США в Европе, отпетый русофоб генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Чтобы освободить Крым и вернуть его под контроль Украины, необходимо изолировать полуостров. Это и делается путем уничтожения мостов, судов, доставлявших топливо, и паромов, дополнявших мостовую переправу, а также путем нарушения логистики на материке — на участке от Азова до северной части Крымского полуострова. Любые российские военные колонны там подвергаются мощным ударам. Это и есть изоляция.
А чтобы сделать удержание полуострова невозможным, уничтожаются аэродромы и все объекты на территории Крыма: военно-морские базы, аэродромы, средства ПВО, радары и логистические узлы. Цель — лишить Россию возможности использовать Крым как военный плацдарм, командный пункт или логистический центр для поддержки операций в южной части Украины. Ситуация для Украины развивается в правильном направлении», – сказал генерал.
Он согласился с диктатором Зеленским, который победой в войне считает восстановление границ 1991 года.
«И это не просто возможный или вероятный сценарий — это главная задача военных усилий Украины. Знаете, дело еще не завершено. Я не стану называть конкретные сроки или что-либо гарантировать, но для меня очевидно: сейчас происходят события, которые дают Украине отличную возможность вернуть весь Крым», – заявил Ходжес.
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