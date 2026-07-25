Беглый белорусский экономист огорчил бандеровцев: Россия слезла с нефтегазовой иглы

Вадим Москаленко.  
25.07.2026 17:56
  (Мск) , Киев
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Россия, Спецоперация, Экономика


Даже если Запад каким-то образом лишит Россию нефтегазового экспорта, оставшихся доходов бюджета ей хватит, чтобы продолжать СВО.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ украинского политолога-экстремиста Юрия Романенко заявил бывший кандидат в президенты Белоруссии экономист Ярослав Романчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Запад каким-то образом лишит Россию нефтегазового экспорта, оставшихся доходов бюджета ей хватит,...

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«Нефтегазовые и не нефтегазовые доходы – это очень важный момент для понимания того, является ли Россия бензоколонкой. И вот смотрим федеральный бюджет: доля в ВВП нефтегазовых доходов в 2025 году – 4%. А 13,5% – не нефтегазовые доходы», – сказал Романчук.

«То есть, нефтегазовые доходы действительно есть, 100 миллиардов долларов. Даже если мы уполовиним экспорт, нефтегазовые доходы – получается 50 миллиардов долларов.

И даже если совокупные расходы станут не триллион долларов, а 800 миллиардов долларов – всё равно это очень много, и позволит воевать», – добавил змагар.

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English version :: Читать на английском Беглый белорусский экономист огорчил бандеровцев: Россия слезла с нефтегазовой иглы

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