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Атаки на российские суда в Черном море, повлекшие блокаду Одессы, – не продуманный план, а свидетельство анархии и отсутствия стратегического планирования в ВСУ.

С такими сенсационными выводами в своем блоге выступил известный киевский журналист Олег Ельцов, основатель проекта «Украина криминальная», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ельцов уверяет, что между Москвой и Киевом существовала негласная договорённость не препятствовать судоходству в Черном море. Однако она была нарушена куратором беспилотных сил террористом Робертом Бровди «Мадьяром» ради хайпа вокруг «блокады Крыма».

«Но вот Мадяр объявил, что скоро Крым будет наш и, наплевав на соглашение, начал топить суда в Черном море. Дальше – как в анекдоте: «А меня-то за что?!». Враги подбили несколько судов, следовавших в наши порты, обстреляли портовую инфраструктуру, и судовладельцы дружно отказались заходить в порты Украины. Об этой перспективе высшее военное руководство не задумалось? Да, экспорт российской пшеницы немного сократился (напомню, Россия – экспортирует ее больше всех в мире), но украинским аграриям стало много хуже: сегодня каждый день экспортеры теряют по 10 долларов на тонне зерна, зависшем на складах, с каждого гектара посевов производители теряют по 300 долларов. По суше подобные объемы перевезти нереально – максимум втрое меньше, чем по воде. К тому же, даже экспорт через порт Рени сократился ввиду обмеления реки», – описывает ситуацию автор.

Он полагает, что в ВСУ царит анархия на фоне кадровых перестановок, затеянных кокаинистом Зеленским.