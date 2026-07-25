«А меня-то за что?!» – в Киеве уже клянут «блокаду Крыма»

Михаил Рябов.  
25.07.2026 14:53
  (Мск) , Киев
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Крым, Одесса, Россия, Украина


Атаки на российские суда в Черном море, повлекшие блокаду Одессы, – не продуманный план, а свидетельство анархии и отсутствия стратегического планирования в ВСУ.

С такими сенсационными выводами в своем блоге выступил известный киевский журналист Олег Ельцов, основатель проекта «Украина криминальная», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаки на российские суда в Черном море, повлекшие блокаду Одессы, – не продуманный план,...

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Ельцов уверяет, что между Москвой и Киевом существовала негласная договорённость не препятствовать судоходству в Черном море. Однако она была нарушена куратором беспилотных сил террористом Робертом Бровди «Мадьяром» ради хайпа вокруг «блокады Крыма».

«Но вот Мадяр объявил, что скоро Крым будет наш и, наплевав на соглашение, начал топить суда в Черном море. Дальше – как в анекдоте: «А меня-то за что?!».

Враги подбили несколько судов, следовавших в наши порты, обстреляли портовую инфраструктуру, и судовладельцы дружно отказались заходить в порты Украины. Об этой перспективе высшее военное руководство не задумалось?

Да, экспорт российской пшеницы немного сократился (напомню, Россия – экспортирует ее больше всех в мире), но украинским аграриям стало много хуже: сегодня каждый день экспортеры теряют по 10 долларов на тонне зерна, зависшем на складах, с каждого гектара посевов производители теряют по 300 долларов.

По суше подобные объемы перевезти нереально – максимум втрое меньше, чем по воде. К тому же, даже экспорт через порт Рени сократился ввиду обмеления реки», – описывает ситуацию автор.

Он полагает, что в ВСУ царит анархия на фоне кадровых перестановок, затеянных кокаинистом Зеленским.

«Создается впечатление, что наши военные «на свободном выгуле», армия потеряла начгенштаба и главкома. Ах, да, она их и впрямь потеряла. Но враги тут ни при чем – все сами.

Верховный лихо все закрутил и продолжил бодаться с отставным Федоровым. Молодца!

Кажется, нас ждет еще много сюрпризов. Ибо отставка правительства, смена министра обороны и главкома в разгар войны гарантируют неразбериху и слом военной стратегии.

Все, что мы сможем наблюдать – дичайший пиар, направленный на создание ярких картинок и достижение максимального вау-эффекта при минимальных военных результатах», – горестно пишет Ельцов.

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