Зеленский замалчивает число погибших на выставке, куча разорванных неопознанных тел, – укро-журналистка

Михаил Рябов.  
25.07.2026 18:40
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Украина


Режим Зеленского замалчивает реальное число погибших в ходе ракетного удара по выставке военных беспилотников под Киевом, заявила журналистка украинского телеканала «1+1» Юлия Кириенко.

«Давайте будем откровенны, хотя бы перед собой: там не 10 погибших. 10 – это тела, которые удалось собрать. Потому что, когда прилетает ракета (а их было 2-3) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы.

Поэтому на месте работают собаки, чтобы найти хоть какую-то частичку.

Во-вторых, там не 100 раненых. А в разы больше. И это не считая местных жителей, чьи дома мы видели на фотографиях с места происшествия, которые тоже были разрушены. Если на выставке было более 300 человек, то очевидно, что пострадавших сотни», – написала автор.

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Режим Зеленского замалчивает реальное число погибших в ходе ракетного удара по выставке военных беспилотников...

Журналистка газеты «Факты» Виолетта Киртока сообщила, что рядом с выставкой проходили еще и соревнования по стрельбе.

Журналист рупора «соросят» «Украинская правда» Богдан Мирошниченко опросил очевидцев:

«Взрывов слышали три. Первые две ракеты упали почти одновременно с разницей где-то в сто метров, а третья прилетела через 5 минут. В воздушных силах говорят, что прилетело 2 ракеты, а еще одну сбили. Участники указывают на воздушный подрыв, то есть россияне хотели убить как можно больше людей.

Подземных укрытий не было, но было какое-то бетонное сооружение в качестве укрытия. После прилетов всех начали призывать туда, но люди в панике побежали в лес.

Дежурных «скорых» не было, поэтому медиков пришлось вызывать…

Локация была очень неудобной для подъезда, потому что всюду лес. Из-за этого, когда вызвали «скорую» и пожарных, между спецмашинами образовалась пробка, и это затормозило оказание помощи. Жизней можно было спасти больше».

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