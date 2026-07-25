Зеленский замалчивает число погибших на выставке, куча разорванных неопознанных тел, – укро-журналистка

Режим Зеленского замалчивает реальное число погибших в ходе ракетного удара по выставке военных беспилотников под Киевом, заявила журналистка украинского телеканала «1+1» Юлия Кириенко.

«Давайте будем откровенны, хотя бы перед собой: там не 10 погибших. 10 – это тела, которые удалось собрать. Потому что, когда прилетает ракета (а их было 2-3) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы.

Поэтому на месте работают собаки, чтобы найти хоть какую-то частичку.

Во-вторых, там не 100 раненых. А в разы больше. И это не считая местных жителей, чьи дома мы видели на фотографиях с места происшествия, которые тоже были разрушены. Если на выставке было более 300 человек, то очевидно, что пострадавших сотни», – написала автор.