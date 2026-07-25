Зеленский замалчивает число погибших на выставке, куча разорванных неопознанных тел, – укро-журналистка
Режим Зеленского замалчивает реальное число погибших в ходе ракетного удара по выставке военных беспилотников под Киевом, заявила журналистка украинского телеканала «1+1» Юлия Кириенко.
«Давайте будем откровенны, хотя бы перед собой: там не 10 погибших. 10 – это тела, которые удалось собрать. Потому что, когда прилетает ракета (а их было 2-3) на открытую местность, кого-то просто разрывает на молекулы.
Поэтому на месте работают собаки, чтобы найти хоть какую-то частичку.
Во-вторых, там не 100 раненых. А в разы больше. И это не считая местных жителей, чьи дома мы видели на фотографиях с места происшествия, которые тоже были разрушены. Если на выставке было более 300 человек, то очевидно, что пострадавших сотни», – написала автор.
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Журналистка газеты «Факты» Виолетта Киртока сообщила, что рядом с выставкой проходили еще и соревнования по стрельбе.
Журналист рупора «соросят» «Украинская правда» Богдан Мирошниченко опросил очевидцев:
«Взрывов слышали три. Первые две ракеты упали почти одновременно с разницей где-то в сто метров, а третья прилетела через 5 минут. В воздушных силах говорят, что прилетело 2 ракеты, а еще одну сбили. Участники указывают на воздушный подрыв, то есть россияне хотели убить как можно больше людей.
Подземных укрытий не было, но было какое-то бетонное сооружение в качестве укрытия. После прилетов всех начали призывать туда, но люди в панике побежали в лес.
Дежурных «скорых» не было, поэтому медиков пришлось вызывать…
Локация была очень неудобной для подъезда, потому что всюду лес. Из-за этого, когда вызвали «скорую» и пожарных, между спецмашинами образовалась пробка, и это затормозило оказание помощи. Жизней можно было спасти больше».
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