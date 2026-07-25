«Никогда больше не смогу петь по-русски» – Николай Трубач переименовался в «Мыколу»

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Бежавший в Британию певец Николай Трубач теперь поёт песни исключительно на украинском языке, и не собирается возвращаться в русскоязычное пространство. Об этом он рассказал на канале «И грянул Грэм», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я принял судьбоносное для себя решение закончить одну карьеру, и начинать другую, с чистого листа. Я теперь начинающий украинский певец Мыкола Трубач. Это моё решение, мой строгий пост. Последние четыре года я работаю, пою и сочиняю исключительно на украинском языке», – сказал Трубач.

«Этот пост у тебя ограничен по времени? Есть способ вернуться к этим [русскоязычным] песням?» – уточнил ведущий.