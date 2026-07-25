«Никогда больше не смогу петь по-русски» – Николай Трубач переименовался в «Мыколу»
Бежавший в Британию певец Николай Трубач теперь поёт песни исключительно на украинском языке, и не собирается возвращаться в русскоязычное пространство. Об этом он рассказал на канале «И грянул Грэм», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я принял судьбоносное для себя решение закончить одну карьеру, и начинать другую, с чистого листа. Я теперь начинающий украинский певец Мыкола Трубач.
Это моё решение, мой строгий пост. Последние четыре года я работаю, пою и сочиняю исключительно на украинском языке», – сказал Трубач.
«Этот пост у тебя ограничен по времени? Есть способ вернуться к этим [русскоязычным] песням?» – уточнил ведущий.
«Я думал, что закончится война, к чему-то придём хорошему, и, наверное. Можно будет. Но никто не ожидал, что всё будет так долго и кровопролитно.
Поэтому, глядя, что там творится, когда я вернусь на свою родину Украину, и услышу, что мне расскажут – мне кажется, я уже просто не смогут петь по-русски.
Боюсь, что огорчу поклонников моих многочисленных песен, но придётся существовать уже в другой реальности», – пообещал певец-перебежчик.
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