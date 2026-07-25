Бессмертный: «После разговора Лаврова с Рубио Трамп заморозил помощь Украине»

Игорь Шкапа.  
25.07.2026 18:55
  (Мск) , Киев
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Политика, Россия, США, Украина


Украине не стоит тешить себя иллюзиями, что Соединенные Штаты якобы перешли на сторону Киева.

Об этом в эфире канала «Апостроф» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Ведущая обратила внимание на заявление диктатора Владимира Зеленского, который по итогам разговора с Дональдом Трампом, сказал, что у США есть несколько вариантов окончания украинской войны.

Бессмертный же считает, что за этими вариантами стоит спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Обратите внимание, странным образом, но эта вариантность совпала с
с тем, что Дональд Трамп заморозил 400 миллионов помощи Украине и отправил ее на 2029 год. А еще странным образом, почему эти варианты появились, когда продолжается «картонный майдан». Все это наталкивает на ряд размышлений. Я лишь наметил эту тематику. И здесь нужно каждому делать выводы из этой ситуации», – сказал экс-посол.

Недоволен он и беседой главы Госдепа Марка Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Треть разговора, которая состоялась в Маниле между Лавровым и Рубио, была посвящена тезису, что Соединенные Штаты накачивают режим киевский оружием. И здесь Трамп замораживает варианты, которые предлагаются. Знаете, не нужно быть слишком мудрым, чтобы понять, что это неслучайное совпадение. Поэтому я бы пожелал президенту, который собирается в Вашингтон, набраться терпения, потому что ничего нового он не услышит. А это очередные схемки, в глубине которых зарыта модель «3+2», которую крутят со времен Анкориджа. Кстати, это второй тезис, который напоминал Лавров Рубио», – переживает Бесмертный.

По данным СМИ, обсуждавшаяся в Анкоридже модель «3+2» подразумевает полный переход к России территорий Крыма и Донбасса (то есть трех регионов). При этом Кремль якобы согласился с сохранением контроля Киева над теми землями Херсонской и Запорожской областей, которые российской армии занять не удалось. В ответ США якобы были бы готовы рассмотреть смягчение санкций.

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English version :: Читать на английском Бессмертный: «После разговора Лаврова с Рубио Трамп заморозил помощь Украине»

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