Комбат ВСУ: Фёдоров – это надувательство, так про***м войну!

Разрекламированные «инновации» уже экс-министра обороны Михаила Фёдорова на деле оказываются обманом, пишет в своем блоге командир мотопехотного батальона ВСУ Роман Ковалёв.

Он привёл в пример одно из нововведений – обещание выплат бойцам ВСУ за успешные результаты боя, передает корреспондент «ПолитНавигатора»:

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«Два дня назад личный состав разведывательно-поисковой группы нашего батальона проводил зачистку определенной местности. По данным разведки, туда инфильтрировались двое военнослужащих противника. Группа по моему приказу выдвинулась в определенный район и мгновенно обнаружила врага. Противник был уничтожен в результате стрелкового боя… Сделали фотоотчет на месте ликвидации. Далее, согласно установленной процедуре, мы выполнили все донесения и отчеты, внесли событие в журнал боевых действий, составили рапорты и объяснения участников, и разошлись по делам.

Вдруг личный состав напомнил мне о слухах относительно «сказочной реформы» пана Федорова. Согласно ей, за каждого убитого в стрелковом или рукопашном бою противника обещают премию в 15 000 гривен. Мол, эти деньги можно потратить на закупку имущества, которое государство (в лице того самого министерства) вообще-то обязано поставлять централизованно.

Но есть нюанс – обязательное условие: «соответствующая видеофиксация».

Мы начали ломать голову над тем, какую именно видеофиксацию представляет себе министр: камер видеонаблюдения на позициях пехоты нет; бодикамеры на снаряжении пехотинца нормами обеспечения не предусмотрены; если же видео с Мавика, то любой адекватный командир ради сохранения жизни людей, вместо видеосъемки стрелкового боя с того Мавика, лучше прицепит к нему бомбы и уничтожит ими врага с воздуха, чем втянет пехоту в стрелковый бой.

Поэтому, ошибочно считая авторов приказа людьми, которые хоть немного разбираются в реалиях современного боя, мы наивно решили, что речь идет о видеозаписи исхода (ликвидированного врага).

Отправили туда снова людей, отсняли материал с привязкой к местности. Загрузили данные в профильное программное обеспечение и… получили красноречивый ответ: «Не верифицировано. Просим предоставить видеозапись стрелкового боя, подтверждающую, что указанный погиб именно в результате боевого столкновения. Также просим приобщить видеозапись с бодикамеры стрелка для всестороннего подтверждения обстоятельств происшествия».

Этот ответ сначала вызвал гомерический смех у всех присутствующих на командном пункте. А потом – глубокая печаль за армию и государство, когда стало понятно, кто именно руководит ведомством. Это же насколько надо быть «космонавтами», чтобы устанавливать подобные нормы, имея нулевое представление о предмете!

Уважаемые реформаторы: вместо положительного эффекта вы каждый раз получаете обратный результат. Потому что беретесь за то, чего не знаете. И полбеды, если бы это компенсировалось привлечением специалистов к разработке, а не приближением к себе «Стерненко» и младших лейтенантов в кроссовках.

Почему бы перед написанием подобной ерунды не посоветоваться с боевыми комбатами или комбригами?

…Даже если бы представить, что бодикамеры были у каждого пехотинца, возникают простые вопросы, где их заряжать на позициях без стабильного электропитания, и как передать видео на «Большую землю», где нет ни интернета, ни почтовых голубей?