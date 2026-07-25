Соратник Трампа: «Пора воспользоваться возможностью и уничтожить военную машину России»

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Для США наступил благоприятный момент, чтобы максимально ослабить Россию

Об этом, выступая в сенате, заявил сенатор-республиканец Дэвид Маккормик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент Трамп обещал добиваться мира с позиции силы, и его стратегия работает: она восстанавливает американский потенциал сдерживания, побуждает союзников доводить расходы на оборону до исторически высоких уровней и сочетает дипломатию с реальной угрозой сокрушительного экономического давления. Президент Трамп изменил ход этой войны. Сегодня Путин слабее, а Украина — сильнее. И сейчас самое время для Америки воспользоваться этой стратегической возможностью и уничтожить военную машину Путина», – заявил Маккормик.

Он обращает внимание, что американцам не придется воевать с русскими, более чем откровенно давая понять, что грязную работу за них сделают украинцы

«Украинский народ не просит — повторяю, не просит — американских солдат воевать за него. Он просит лишь предоставить средства, чтобы завершить дело своими силами. И как человек, носивший форму нашей страны, я понимаю разницу», – говорит сенатор.

При этом он называет Украину «неидеальным партнером» и страной, где «коррупция остаётся серьёзной проблемой», что, впрочем, его не смущает.

По его словам, додавить Россию якобы позволят новые американские санкции.