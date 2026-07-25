Хитрый депутат-соросёнок: «Не пойду на фронт. А кто будет продлять военное положение?»

Игорь Шкапа.  
25.07.2026 18:12
  (Мск) , Киев
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Мобилизация, Украина


В Верховной раде уменьшается количество действующих депутатов, что в итоге может привести к невозможности продления военного положения

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил депутат ВР Дмитрий Костюк, покинувший фракцию «Слуга народа» в прошлом году в знак протеста против попытки переподчинить НАБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Верховной раде уменьшается количество действующих депутатов, что в итоге может привести к невозможности...

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Ведущий поднял тему мобилизации, заметив, что на людей негативно влияет тот факт, что от них требуют служить в армии, от чего освобождены депутаты. При этом он сразу оговорился, мол, это не совсем правильно, 400 человек не смогут изменить ситуацию на фронте.

Депутат тут же отверг даже гипотетическую возможность отправиться на фронт.

«Да, что значит не совсем правильно? Если у нас не будет парламента, не будет людей в парламенте, у нас не будет Украины. У нас просто не будет Украины. Ну это люди не понимают, что просто если нет власти украинской, нет государства. У нас такое было с УНР.

Если нет власти, если ее нет в Киеве, если она уезжает куда-то там на Западную Украину, как было в нашей истории, или вообще за границу, нет государства. У нас сейчас проблема в том, что все больше уменьшилось количество депутатов. В принципе, если некому будет голосовать, то все – мы не сможем продолжить военное положение, например», – тревожится Костюк.

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English version :: Читать на английском Хитрый депутат-соросёнок: «Не пойду на фронт. А кто будет продлять военное положение?»

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