Хитрый депутат-соросёнок: «Не пойду на фронт. А кто будет продлять военное положение?»

В Верховной раде уменьшается количество действующих депутатов, что в итоге может привести к невозможности продления военного положения

Об этом в эфире видеоблога «Коммерсант украинский» заявил депутат ВР Дмитрий Костюк, покинувший фракцию «Слуга народа» в прошлом году в знак протеста против попытки переподчинить НАБУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поднял тему мобилизации, заметив, что на людей негативно влияет тот факт, что от них требуют служить в армии, от чего освобождены депутаты. При этом он сразу оговорился, мол, это не совсем правильно, 400 человек не смогут изменить ситуацию на фронте.

Депутат тут же отверг даже гипотетическую возможность отправиться на фронт.