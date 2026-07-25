На выставке в Киеве ликвидирована укро-полковник из семьи злостного русофоба

Михаил Рябов.  
25.07.2026 16:22
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Украина


Среди погибших на выставке военных дронов под Киевом, по которой вчера был нанесён ракетный удар, оказалась полковник Валентина Савицкая, начальник Центра международного сотрудничества управления Госохраны Украины.

Об этом говорится в некрологе, который опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Среди погибших на выставке военных дронов под Киевом, по которой вчера был нанесён ракетный...

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«Умела быть острой и убедительной, особенно в коммуникациях с иностранцами, когда шла речь про… всемирную московскую брехню», – нахваливают покойницу украинские террористы.

Не так давно она опубликовала в соцсети проклятия в адрес россиян:

«Как же хочется, чтобы они сдохли! И чтобы смерть их была в муках!».

Кстати, погибшая приятельствовала с печально известным персонажем – украинским корреспондентом-«укропом» Романом Цымбалюком, который долгие годы вел подрывную работу в Москве и успешно вернулся в Киев перед началом СВО.

Интересно, что супруг Савицкой – работающий при МИД Украины пропагандист-русофоб Валерий Соловей, один из авторов брошюры «Рашизм – это…» (на фото – с террористом – главарем Зе-офиса Кириллом Будановым).

В 2016 году Соловей требовал репрессий против работающих на Украине журналистов «ПолитНавигатора» и призывал к блокировке издания.

Напомним, что среди минимум 10 погибших на выставке также известно о полковнике СБУ Эдуарде Сиренко и приехавшем из Польши «сотруднике оборонного предприятия».

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English version :: Читать на английском На выставке в Киеве ликвидирована укро-полковник из семьи злостного русофоба

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