Украинский террор: Большая Ялта остаётся без света

Большая Ялта без света уже половину недели. От Гурзуфа до Фороса в магазинах, кафе и отелях тарахтят генераторы, пытаясь сохранить скоропортящийся товар и последних туристов, передает корреспондент «Политнавигатора».

Хуже всего обстоят дела со связью. В поселках вдоль побережья ее просто нет – вышки сотовой связи сели еще в первый день локального блэкаута. В Ялте связь пробивается в районе набережной и городской администрации. Чтобы зарядить мобильный и позвонить родным, здесь выстраиваются очереди. Доходит до ругани и драк – кто-то додумался заряжать аккумуляторы для электроинструмента, уверяя, что они работают как пауэрбанк.

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«Судя по тому, что центров содействия становится все больше, свет не скоро будет», – сокрушаются ялтинцы в местных чатах.

У чиновников забот хватает. Номинально главой администрации остается Янина Павленко, но она занята активной предвыборной кампанией – в сентябре выборы в Госдуму, где Павленко рассчитывает на кресло одномандатника. Для этого ей надо собрать голоса в Восточном Крыму, где о ялтинской градоначальнице никто ничего не знает. Накануне Павленко проведывала в больнице детей, травмированных в результате атаки БПЛА на Феодосию, о чем сообщила в своих соцсетях. Потом ей пришлось ехать в Гурзуф, где отсутствие света, воды и связи. Градоначальница пообещала, что все жители получат выплаты по 15 тысяч рублей на каждого члена семьи.

«Информация о том, как будут производиться выплаты жителям региона, кому они положены, будет опубликована дополнительно. Заявки можно будет подать через портал Госуслуги», – заверила Павленко.

Однако первые попытки подать заявление через Госуслуги показали, что Ялта не включена в перечень регионов, где жителям положена компенсация за отсутствие электроэнергии или воды в течение двух суток и больше. Местные власти не успели включить перечень адресов в базу пострадавших от блэкаута, что требовало времени.

Вся тяжесть проблем – на первом замглавы администрации Сергее Олефиренко, который прежде руководил республиканской «скорой помощью».

«В поселке Никита ничего не организованно. У нас и связи нет. Чтобы связаться с родными мы выезжаем в Массандру. Это у меня есть такая возможность, а как быть остальным?» – пишет в соцсетях жительница Ялты.

Ожидаемо на проблемах крымчан свою повестку отрабатывают боты противника.

Блэкаут вскрыл ещё одну проблему – у прифронтового региона нет отлаженных механизмов информирования населения. Даже действующих радиоточек в городе и поселках нет.

Жители и бизнес Ялты остаются в неведении, сколько времени понадобится на восстановление энергоснабжения. Неофициально говорят, будто ударами дронов ВСУ нанесен критический ущерб подстанциям. Наладить бесперебойную подачу без них не получится, и электричество в регион будет подаваться по графику с большими интервалами, но не ранее, чем в начале следующей недели.