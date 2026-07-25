На выставке дронов под Киевом денацифицирован укро-специалист по ИИ
Еще одним денацифицированным в результате ракетного удара по выставке военных дронов под Киевом стал Александр Гордиенко, преподаватель факультета компьютерно-информационных технологий МАУП (Межрегиональная академия управления персоналом).
Об этом сообщила пресс-служба украинского вуза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Уроженец Днепропетровска Гордиенко имел степень кандидата технических наук по специальности «Математическое моделирование».
Гордиенко считался специалистом по искусственному интеллекту – применение которого в дронах ВСУ приводит к колоссальному числу жертв среди мирного населения России.
Ранее появились сообщения о гибели на выставке полковника-агента украинской разведки, полковника СБУ и представителя военной компании из Польши.
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