Украинский журналист: Террорист «Мадяр» получил взятку за удары по Wildberries

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Удары по складам «Вайлдбериз» бессмысленны с военной точки зрения и, очевидно, осуществляются по коррупционному заказу с российской стороны.

С такими сенсационными выводами в своем блоге выступил известный киевский журналист Олег Ельцов, основатель проекта «Украина криминальная», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина истекает кровью, каждый день и ночь находясь под массированными атаками врага. И в это время мы тратим время и ресурсы на уничтожение шмотья, на 95% произведенного в Китае. В каждом действии, тем более, в таком масштабном, должна быть логика и мотив. Может, стоило продолжить атаки на НПЗ и перекачивающие станции? Но нет: долбанем по складам с помадой, фаллоимитаторами и тапками…», – изумляется Ельцов.

Он не верит в результативность плана по дестабилизации России.

«Да, российские продаваны станут беднее, но как это отразится на ситуации в России, на ее способности воевать? Да никак. Госбюджет не обеднеет, торговцы не пойдут свергать Путина, а если пойдут – будут в момент отметелены Росгвардией и пополнят бюджет своими штрафами».

Ельцов напоминает, что за контроль над «Wildberries» еще недавно шла ожесточенная борьба между бывшими супругами Татьяной Ким и Владиславом Бокальчуком – с захватом офисов, перестрелками и привлечением покровителей из Чеченской республики.

«Остается ломать головы: почему именно Wildberries выбран целью атак, и какой в этот военный смысл?» – намекает автор на возможность получения взятки «орлами Мадяра».

В доказательство Ельцов обращает внимание: рядом с фиолетовыми складами зачастую находятся площадки конкурентов из «Озона», «Яндекса» или «Мегамаркета» – «единственной компании с госкапиталом, половина принадлежит «Сбербанку».

«Номенклатура у всех маркетплейсов примерно одинаковая. На «Озоне» вы с тем ж успехом купите и бронежилет, и катушку оптоволокна. В чем же секрет неуязвимости «Озона», может там какая-то особенно мощная защита от беспилотников, тройное кольцо ПВО? Нет, конечно».

Автор уверен: «удары носят избирательный характер и адресованы исключительно собственникам Wildberries».